В ХМАО ради встречи с Комаровой прилетел основатель «Лукойла» Алекперов

Инсайдеры убеждены, что официальной программой смысл этого визита не ограничивается Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова встретилась с основателем «Лукойла» Вагитом Алекперовым в Когалыме. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО.

«Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с основателем компании „Лукойл“ Вагитом Алекперовым в Когалыме. Работают по обширной программе, начали с обсуждения вопросов реализации социальных проектов компании „Лукойл“ в Ханты-Мансийском автономном округе, а закончат торжественным собранием по случаю дня работников нефтяной и газовой промышленности и награждением заслуженных сотрудников», — сообщили в депсвязей.

В совместной программе визита Комаровой и Алекперова в Когалыме, кроме рабочего совещания, посещение стройплощадки образовательного центра, где уже в 2023 году планируют обучать инженеров для нефтегазовой отрасли. Открытие новой выставки в культурно-выставочном центре государственного русского музея и осмотр памятной композиции в честь рабочего визита председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. 9 сентября Аликперов и Комарова работают в Покачах по отдельной программе.

Ранее URA.RU сообщало, что встреча Комаровой и Алекперова может быть связана с необходимостью лично заручиться еще одним союзником в предстоящих дебатах властей УрФО, ХМАО и Министерства финансов правительства России по поводу новых льгот для нефтяников. Инсайдеры агентства убеждены: влияние Алекперова на уровне московских чиновников в этом вопросе не будет лишним.