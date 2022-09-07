Из-за военного завода в Курган приедут представители Минобороны РФ

Представители Минобороны РФ приедут на День танкиста в Курган

08 сентября 2022 в 13:35 Размер текста - 17 +

На День танкиста в Курган приедут представители Минобороны РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский машиностроительный завод пригласил представителей Министерства обороны РФ на празднование Дня танкиста в Кургане 9-го сентября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ПАО «Курганмашзавод». «В областной филармонии 9 сентября пройдет праздничная программа в честь Дня танкиста. Поздравить работников ведущего оборонного предприятия Зауралья и России придет губернатор Курганской области Вадим Шумков. Также на торжество приглашены представители Минобороны РФ и предприятий комплектаторов КМЗ», — указано в сообщении. Мероприятие состоится в 16:00. До этого в 11:00 утра на предприятии пройдет торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвященной создателю боевой машины пехоты БМП-3 Александру Благонравову. На церемонии будет присутствовать глава города Елена Ситникова и председатель курганской городской думы Игорь Прозоров. Ранее URA.RU писало, что КМЗ обратилось в городскую думу Кургана с просьбой установить памятный знак Александру Благонравову. Барельеф появится на фасаде здания по адресу: пр. Машиностроителей, 17, литер 1Ж.

Курганский машиностроительный завод пригласил представителей Министерства обороны РФ на празднование Дня танкиста в Кургане 9-го сентября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ПАО «Курганмашзавод». «В областной филармонии 9 сентября пройдет праздничная программа в честь Дня танкиста. Поздравить работников ведущего оборонного предприятия Зауралья и России придет губернатор Курганской области Вадим Шумков. Также на торжество приглашены представители Минобороны РФ и предприятий комплектаторов КМЗ», — указано в сообщении. Мероприятие состоится в 16:00. До этого в 11:00 утра на предприятии пройдет торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвященной создателю боевой машины пехоты БМП-3 Александру Благонравову. На церемонии будет присутствовать глава города Елена Ситникова и председатель курганской городской думы Игорь Прозоров. Ранее URA.RU писало, что КМЗ обратилось в городскую думу Кургана с просьбой установить памятный знак Александру Благонравову. Барельеф появится на фасаде здания по адресу: пр. Машиностроителей, 17, литер 1Ж.