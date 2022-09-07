Из-за военного завода в Курган приедут представители Минобороны РФ

Курганский машиностроительный завод пригласил представителей Министерства обороны РФ на празднование Дня танкиста в Кургане 9-го сентября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ПАО «Курганмашзавод».
«В областной филармонии 9 сентября пройдет праздничная программа в честь Дня танкиста. Поздравить работников ведущего оборонного предприятия Зауралья и России придет губернатор Курганской области Вадим Шумков. Также на торжество приглашены представители Минобороны РФ и предприятий комплектаторов КМЗ», — указано в сообщении. Мероприятие состоится в 16:00.
До этого в 11:00 утра на предприятии пройдет торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвященной создателю боевой машины пехоты БМП-3 Александру Благонравову. На церемонии будет присутствовать глава города Елена Ситникова и председатель курганской городской думы Игорь Прозоров.
Ранее URA.RU писало, что КМЗ обратилось в городскую думу Кургана с просьбой установить памятный знак Александру Благонравову. Барельеф появится на фасаде здания по адресу: пр. Машиностроителей, 17, литер 1Ж.
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