В свердловских храмах служат панихиды в память о погибшем главе МЧС Зиничеве

Екатеринбургская епархия решила провести панихиды в храмах Свердловской области, чтобы почтить память главы МЧС РФ Евгения Зиничева, погибшего год назад. Информация об этом появилась в telegram-канале епархии.
«Панихида в память о Евгении Николаевиче Зиничеве, трагически погибшем 8 сентября 2021 года главе МЧС России, совершается в Храме-памятнике на Крови и других храмах Екатеринбургской епархии», — сообщают представители регионального духовенства. В заупокойном богослужении участвуют представители ГУ МЧС, сотрудники, работники и курсанты Уральского института ГПС МЧС России и ветераны пожарной охраны.
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб на межведомственных учениях 8 сентября 2021 года. Трагедия произошла на водопаде Китабо-Орон под Норильском. Министр пытался помочь сорвавшемуся со скалы оператору Александру Мельнику, однако оба мужчины погибли. Зиничеву планируют установить памятник в Москве.
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