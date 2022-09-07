07 сентября 2022

В свердловских храмах служат панихиды в память о погибшем главе МЧС Зиничеве

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Панихида по казакам. Курган, свеча, храм, церковь, прихожане, рпц, панихида
В Екатеринбурге в церковь пришли почтить память Зиничева сотрудники МЧС и курсанты Фото:

Екатеринбургская епархия решила провести панихиды в храмах Свердловской области, чтобы почтить память главы МЧС РФ Евгения Зиничева, погибшего год назад. Информация об этом появилась в telegram-канале епархии.

«Панихида в память о Евгении Николаевиче Зиничеве, трагически погибшем 8 сентября 2021 года главе МЧС России, совершается в Храме-памятнике на Крови и других храмах Екатеринбургской епархии», — сообщают представители регионального духовенства. В заупокойном богослужении участвуют представители ГУ МЧС, сотрудники, работники и курсанты Уральского института ГПС МЧС России и ветераны пожарной охраны.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб на межведомственных учениях 8 сентября 2021 года. Трагедия произошла на водопаде Китабо-Орон под Норильском. Министр пытался помочь сорвавшемуся со скалы оператору Александру Мельнику, однако оба мужчины погибли. Зиничеву планируют установить памятник в Москве.

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Екатеринбургская епархия решила провести панихиды в храмах Свердловской области, чтобы почтить память главы МЧС РФ Евгения Зиничева, погибшего год назад. Информация об этом появилась в telegram-канале епархии. «Панихида в память о Евгении Николаевиче Зиничеве, трагически погибшем 8 сентября 2021 года главе МЧС России, совершается в Храме-памятнике на Крови и других храмах Екатеринбургской епархии», — сообщают представители регионального духовенства. В заупокойном богослужении участвуют представители ГУ МЧС, сотрудники, работники и курсанты Уральского института ГПС МЧС России и ветераны пожарной охраны. Глава МЧС Евгений Зиничев погиб на межведомственных учениях 8 сентября 2021 года. Трагедия произошла на водопаде Китабо-Орон под Норильском. Министр пытался помочь сорвавшемуся со скалы оператору Александру Мельнику, однако оба мужчины погибли. Зиничеву планируют установить памятник в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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