Чиновника из Златоуста, обвиняемого во взятке, отказались выпускать из СИЗО

Решение принял областной суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд оставил без изменения решение Златоустовского городского суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу для заместителя директора Златоустовского МБУ «Благоустройство». Чиновник обвиняется в получении взятки и мошенничестве, рассказала URA.RU старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

«Суд с учетом позиции прокурора отказал в удовлетворении жалобы стороны защиты о несогласии с продлением меры пресечения, срок стражи продлен до 9 октября 2022 года. Защита просила о домашнем аресте для обвиняемого», — рассказала Наталья Мамаева.

По данным URA.RU, речь идет о замдиректора МБУ Антоне Нагаеве, который был задержан сотрудниками ФСБ области в марте 2022 года. Его соучастником является, по данным следствия, заместитель начальника управления ЖКХ мэрии Златоуста Владимир Горбунов.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемые похитили не менее пяти миллионов рублей рублей, принадлежащих МБУ, которыми распорядились по своему усмотрению. Кроме того, они получили от представителя бизнеса более 1,4 млн рублей в качестве взятки.