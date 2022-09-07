07 сентября 2022

Чиновника из Златоуста, обвиняемого во взятке, отказались выпускать из СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Апелляция на арест Виктора Чернобровина в областном суде. Челябинск, судья, суд
Решение принял областной суд Фото:

Челябинский областной суд оставил без изменения решение Златоустовского городского суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу для заместителя директора Златоустовского МБУ «Благоустройство». Чиновник обвиняется в получении взятки и мошенничестве, рассказала URA.RU старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

«Суд с учетом позиции прокурора отказал в удовлетворении жалобы стороны защиты о несогласии с продлением меры пресечения, срок стражи продлен до 9 октября 2022 года. Защита просила о домашнем аресте для обвиняемого», — рассказала Наталья Мамаева.

По данным URA.RU, речь идет о замдиректора МБУ Антоне Нагаеве, который был задержан сотрудниками ФСБ области в марте 2022 года. Его соучастником является, по данным следствия, заместитель начальника управления ЖКХ мэрии Златоуста Владимир Горбунов.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемые похитили не менее пяти миллионов рублей рублей, принадлежащих МБУ, которыми распорядились по своему усмотрению. Кроме того, они получили от представителя бизнеса более 1,4 млн рублей в качестве взятки.

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Челябинский областной суд оставил без изменения решение Златоустовского городского суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу для заместителя директора Златоустовского МБУ «Благоустройство». Чиновник обвиняется в получении взятки и мошенничестве, рассказала URA.RU старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. «Суд с учетом позиции прокурора отказал в удовлетворении жалобы стороны защиты о несогласии с продлением меры пресечения, срок стражи продлен до 9 октября 2022 года. Защита просила о домашнем аресте для обвиняемого», — рассказала Наталья Мамаева. По данным URA.RU, речь идет о замдиректора МБУ Антоне Нагаеве, который был задержан сотрудниками ФСБ области в марте 2022 года. Его соучастником является, по данным следствия, заместитель начальника управления ЖКХ мэрии Златоуста Владимир Горбунов. По версии следствия, в 2020 году обвиняемые похитили не менее пяти миллионов рублей рублей, принадлежащих МБУ, которыми распорядились по своему усмотрению. Кроме того, они получили от представителя бизнеса более 1,4 млн рублей в качестве взятки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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