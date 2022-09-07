Причиной стрельбы в челябинской парикмахерской стал раздел имущества

Откуда у мужчины пистолет еще предстоит выяснить следователям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стали известны подробности стрельбы в парикмахерской на улице Сталеваров, 22 в Челябинске, где мужчина выстрелил в жену, а затем пытался покончить с собой. Поводом для семейной драмы стал раздел имущества, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Все произошло 8 сентября в период с 10 до 10:30 утра. Пострадавшая женщина — предприниматель, под парикмахерскую арендует здесь помещение. Утром к ней пришел муж, расстроенный, что по решению суда ей досталась крупная сумма денег и общего имущества, начался скандал, в ходе которого мужчина стал стрелять из самодельного боевого пистолета», — рассказал источник.

В результате ругань, а затем выстрелы услышала продавец из расположенной рядом торговой точки. Когда она аккуратно заглянула внутрь, мужчина был уже без сознания с тяжелой травмой, его жена также не подавала признаков жизни. Обоих пострадавших увезли в больницу. Состояние мужчины критическое, женщины стабильно тяжелое, она, вероятнее всего, выживет.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ). Участникам драмы 57 и 54 года. Ранее в пресс-службе ГУ МВД области подтвердили факт инцидента, но от подробностей воздержались. В пресс-службе СКР региона пока комментариев не дают.