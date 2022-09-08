Силовики отпустили главреда «Вечерних ведомостей», у которого проводили обыски

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Полиция не стала задерживать Владислава Постникова Фото:

Главный редактор газеты «Вечерние ведомости» Владислав Постников, у которого утром прошли обыски по делу о telegram-каналах иноагентов, вышел из отдела полиции на улице Фрунзе в Екатеринбурге после допроса. Об этом URA.RU рассказал адвокат журналиста Георгий Краснов.

«Допрос окончен, Постникова освободили из отдела полиции. Он проходит по делу в качестве свидетеля», — рассказал Краснов.

Он уточнил, что в ближайшее время силовики не собираются проводить новых следственных мероприятий в отношении Постникова. К нему претензий со стороны полиции нет.

По версии следствия, Постников может быть связан с деятельностью признанного в РФ иноагентом Ильи Пономарева, создавшего сеть антироссийских telegram-каналов. По словам инсайдера, обыски проходили по делу о распространении фейков об армии РФ. Постников решил сам приехать в отдел полиции, когда узнал из СМИ об обысках в своей квартире.

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Главный редактор газеты «Вечерние ведомости» Владислав Постников, у которого утром прошли обыски по делу о telegram-каналах иноагентов, вышел из отдела полиции на улице Фрунзе в Екатеринбурге после допроса. Об этом URA.RU рассказал адвокат журналиста Георгий Краснов. «Допрос окончен, Постникова освободили из отдела полиции. Он проходит по делу в качестве свидетеля», — рассказал Краснов. Он уточнил, что в ближайшее время силовики не собираются проводить новых следственных мероприятий в отношении Постникова. К нему претензий со стороны полиции нет. По версии следствия, Постников может быть связан с деятельностью признанного в РФ иноагентом Ильи Пономарева, создавшего сеть антироссийских telegram-каналов. По словам инсайдера, обыски проходили по делу о распространении фейков об армии РФ. Постников решил сам приехать в отдел полиции, когда узнал из СМИ об обысках в своей квартире.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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