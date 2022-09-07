Родители погибшего на Украине курганского военного Гашиятуллина поддержали батальон сына

Родители погибшего на Украине Руслана Гашиятуллина поддержали батальон сына, переведя средства на покупку аппаратуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Родители курганского военного Руслана Гашиятуллина, погибшего в ходе спецоперации, направили средства на поддержку батальона, который возглавлял их сын. На эти средства военным купят специальную аппаратуру. Об этом сообщает офицер запаса из Осетии Олег Марзоев в своих аккаунтах в соцсетях.

«От родителей Руслана Гашиятуллина 8 сентября поступил перевод средств. Сложно подобрать слова, когда семьи наших павших товарищей помогают фронту. От имени родителей и от имени Руслана в этот же день будет направлена специальная аппаратура в батальон, которым командовал Руслан», — указано в посте. Также Марзоев обратился к родителям погибшего комбата: «Уважаемые родители Руслана! Мне не довелось быть с ним знакомым, но с первых трагических часов, когда стало известно о его гибели, мое уважение к нему и к вашей семьей не перестает увеличиваться. Соболезную вам от имени всех наших ребят! Простите, что не смогли уберечь вашего сына».

По словам Марзоева, у Гашиятуллина осталось четверо сыновей и жена Ирина. Военный родился в Курганской области, но несколько лет прослужил в Осетии. Ранее URA.RU писало, что вдова Гашиятуллина совместно с народом Осетии направляла поддержку на фронт в поддержку батальона ее мужа.

Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

Руслан Гашиятуллин погиб в ходе спецоперации, военная панихида прошла 24 марта на его Родине в Сафакулевском округе Курганской области Олег Марзоев, соцсеть «ВКонтакте»