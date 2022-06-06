Жительница Курганской области поддержала батальон, которым командовал ее погибший муж (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жительница Курганской области совместно с народом Осетии направила поддержку на фронт в батальон, которым командовал ее муж, погибший в ходе спецоперации на Украине подполковник Руслан Гашиятуллин. Об этом сообщает офицер запаса из Осетии Олег Марзоев в своих аккаунтах в соцсетях.

«Направляя поддержку фронту, люди часто оставляют записки. Одна из них была особенной: „<…> от вдовы Руслана Гашиятуллина, Ирины“. Уроженец Курганской области, он несколько лет прослужил в Осетии и очень полюбил нашу республику, своих детей он приобщал к осетинской культуре, они ходили на осетинские танцы. Память о мужественном комбате, ставшим нашим земляком, останется в сердце каждого, кто знал его лично, кто узнал о его Подвиге посмертно», — пишет Марзоев.

Мужчина отметил, что подполковник Руслан Гашиятуллин, офицер спецназа, командир мотострелкового батальона геройски погиб при исполнении воинского долга. Он сражался плечом к плечу со своими подчиненными в первых рядах Владикавказской пехоты.

По словам Марзоева, поддержка от народа Осетии вместе с запиской от семьи комбата отправлена на передовую в батальон, которым командовал Гашиятуллин. Военнослужащие батальона записали видео, в котором почтили память комбата: «Большое спасибо за поддержку его вдове, Ирине. Мы продолжаем дело Руслана. Никто не забыт, ничто не забыто. Спасибо нашему героическому комбату, который сложил свою голову. Мы всех до единого помним и ребят никогда не забудем».

Спецоперация ВС РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой для спасения жителей Донбасса, а также для демилитаризации и денацификации соседней страны.

С такой запиской направила посылку батальону вдова героически погибшего в ходе спецоперации Руслана Гашиятуллина Олег Марзоев, аккаунты в соцсетях

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам