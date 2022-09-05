05 сентября 2022

Киев утаивает огромные потери ВСУ при попытках наступлений в Херсонской области

Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: Киев утаил огромные потери ВСУ во время наступлений в Херсонской области
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Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, автоматчик, армия, военные, солдаты
По его словам, это самая крупная трагедия для украинской армии со времен иловайского и дебальцевского котлов на Донбассе Фото:

Киевские власти намеренно не раскрывают число погибших украинских боевиков во время безуспешных попыток наступления в Херсонской области. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Киевские власти утаивают катастрофические потери украинских войск во время попыток наступления в Херсонской области. По нашим данным, украинские войска уже потеряли с конца августа около 3 тысяч человек и около 100 единиц подбитой иностранной военной техники, в том числе немецкой и польской», — передал Стремоусов РИА «Новости».

По его словам, убитых военных на Украине хоронят «по-тихому», без СМИ и официальных почестей, чтобы скрыть масштаб потерь от украинцев. «Это самая крупная трагедия для украинской армии со времен иловайского и дебальцевского котлов на Донбассе», — заключил Стремоусов.

Ранее Кирилл Стремоусов говорил о том, что контрнаступление украинских военных в Херсоне провалилось. Он также заявил, что Николаев скоро будет освобожден.

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Киевские власти намеренно не раскрывают число погибших украинских боевиков во время безуспешных попыток наступления в Херсонской области. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. «Киевские власти утаивают катастрофические потери украинских войск во время попыток наступления в Херсонской области. По нашим данным, украинские войска уже потеряли с конца августа около 3 тысяч человек и около 100 единиц подбитой иностранной военной техники, в том числе немецкой и польской», — передал Стремоусов РИА «Новости». По его словам, убитых военных на Украине хоронят «по-тихому», без СМИ и официальных почестей, чтобы скрыть масштаб потерь от украинцев. «Это самая крупная трагедия для украинской армии со времен иловайского и дебальцевского котлов на Донбассе», — заключил Стремоусов. Ранее Кирилл Стремоусов говорил о том, что контрнаступление украинских военных в Херсоне провалилось. Он также заявил, что Николаев скоро будет освобожден.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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