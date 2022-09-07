В Тюмени фото погибшего монарха продают за десятки тысяч евро

Портретное фото единственного сына Николая II, цесаревича Алексея, продают в Тюмени за 2,5 млн рублей. По курсу ЦБ РФ на 8 сентября, эта сумма эквивалентна 41,2 тыс. евро. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito.
«Раритетное фото, в деревянной раме, фото и рама оригинал, 1917 г», — говорится в объявлении. Продавец сообщил корреспонденту URA.RU о том, что на продажу редкой картины его толкнул кризис. «Все свои картины, литографии, фото приобретены мной на аукционах. Приобретал исключительно для своей коллекции, сейчас распродаю на местном рынке, так как из-за кризиса за рубеж теперь ничего не вывезти, а на аукционах перестали выставлять хорошие экземпляры», — рассказывает продавец.
Продавец утверждает, что портрет приобретен на аукционе
Avito
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»
Портретное фото единственного сына Николая II, цесаревича Алексея, продают в Тюмени за 2,5 млн рублей. По курсу ЦБ РФ на 8 сентября, эта сумма эквивалентна 41,2 тыс. евро. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito. «Раритетное фото, в деревянной раме, фото и рама оригинал, 1917 г», — говорится в объявлении. Продавец сообщил корреспонденту URA.RU о том, что на продажу редкой картины его толкнул кризис. «Все свои картины, литографии, фото приобретены мной на аукционах. Приобретал исключительно для своей коллекции, сейчас распродаю на местном рынке, так как из-за кризиса за рубеж теперь ничего не вывезти, а на аукционах перестали выставлять хорошие экземпляры», — рассказывает продавец. Ранее агентство писало о коллекции монет, которую продают почти за миллиард рублей. В ней насчитывается 16 юбилейных монет времен СССР.