В Тюмени фото погибшего монарха продают за десятки тысяч евро

В Тюмени на продажу выставлен портрет цесаревича Алексея Романова

08 сентября 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

Продавец оценил фотографию в 2,5 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Портретное фото единственного сына Николая II, цесаревича Алексея, продают в Тюмени за 2,5 млн рублей. По курсу ЦБ РФ на 8 сентября, эта сумма эквивалентна 41,2 тыс. евро. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito. «Раритетное фото, в деревянной раме, фото и рама оригинал, 1917 г», — говорится в объявлении. Продавец сообщил корреспонденту URA.RU о том, что на продажу редкой картины его толкнул кризис. «Все свои картины, литографии, фото приобретены мной на аукционах. Приобретал исключительно для своей коллекции, сейчас распродаю на местном рынке, так как из-за кризиса за рубеж теперь ничего не вывезти, а на аукционах перестали выставлять хорошие экземпляры», — рассказывает продавец. Ранее агентство писало о коллекции монет, которую продают почти за миллиард рублей. В ней насчитывается 16 юбилейных монет времен СССР. Продавец утверждает, что портрет приобретен на аукционе Avito

Портретное фото единственного сына Николая II, цесаревича Алексея, продают в Тюмени за 2,5 млн рублей. По курсу ЦБ РФ на 8 сентября, эта сумма эквивалентна 41,2 тыс. евро. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito. «Раритетное фото, в деревянной раме, фото и рама оригинал, 1917 г», — говорится в объявлении. Продавец сообщил корреспонденту URA.RU о том, что на продажу редкой картины его толкнул кризис. «Все свои картины, литографии, фото приобретены мной на аукционах. Приобретал исключительно для своей коллекции, сейчас распродаю на местном рынке, так как из-за кризиса за рубеж теперь ничего не вывезти, а на аукционах перестали выставлять хорошие экземпляры», — рассказывает продавец. Ранее агентство писало о коллекции монет, которую продают почти за миллиард рублей. В ней насчитывается 16 юбилейных монет времен СССР.