07 сентября 2022

В Тюмени фото погибшего монарха продают за десятки тысяч евро

В Тюмени на продажу выставлен портрет цесаревича Алексея Романова
© Служба новостей «URA.RU»
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Сайт Авито. Курган, авито, avito, сайт авито
Продавец оценил фотографию в 2,5 млн рублей Фото:

Портретное фото единственного сына Николая II, цесаревича Алексея, продают в Тюмени за 2,5 млн рублей. По курсу ЦБ РФ на 8 сентября, эта сумма эквивалентна 41,2 тыс. евро. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito.

«Раритетное фото, в деревянной раме, фото и рама оригинал, 1917 г», — говорится в объявлении. Продавец сообщил корреспонденту URA.RU о том, что на продажу редкой картины его толкнул кризис. «Все свои картины, литографии, фото приобретены мной на аукционах. Приобретал исключительно для своей коллекции, сейчас распродаю на местном рынке, так как из-за кризиса за рубеж теперь ничего не вывезти, а на аукционах перестали выставлять хорошие экземпляры», — рассказывает продавец.

Ранее агентство писало о коллекции монет, которую продают почти за миллиард рублей. В ней насчитывается 16 юбилейных монет времен СССР.

Продавец утверждает, что портрет приобретен на аукционе

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Портретное фото единственного сына Николая II, цесаревича Алексея, продают в Тюмени за 2,5 млн рублей. По курсу ЦБ РФ на 8 сентября, эта сумма эквивалентна 41,2 тыс. евро. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito. «Раритетное фото, в деревянной раме, фото и рама оригинал, 1917 г», — говорится в объявлении. Продавец сообщил корреспонденту URA.RU о том, что на продажу редкой картины его толкнул кризис. «Все свои картины, литографии, фото приобретены мной на аукционах. Приобретал исключительно для своей коллекции, сейчас распродаю на местном рынке, так как из-за кризиса за рубеж теперь ничего не вывезти, а на аукционах перестали выставлять хорошие экземпляры», — рассказывает продавец. Ранее агентство писало о коллекции монет, которую продают почти за миллиард рублей. В ней насчитывается 16 юбилейных монет времен СССР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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