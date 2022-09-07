В Тюмени почти за миллиард рублей продают раритетную коллекцию времен СССР. Фото

Коллекцию юбилейных монет СССР продают в Тюмени почти за миллиард рублей

08 сентября 2022 в 14:36 Размер текста - 17 +

Объявление о продаже раритетных монет было опубликовано на платформе Avito Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени на продажу выставили коллекцию юбилейных момент времен СССР. Объявление опубликовано на платформе Avito. Продавец оценил коллекцию почти в миллиард рублей. «Продаю юбилейные монеты СССР. Стоимость 900 миллионов рублей», — указано в объявлении. На фотографии, опубликованной в объявлении о продаже, показаны только 16 монет. Агентство написало продавцу, чтобы узнать, сколько же монет он готов обменять на 900 миллионов. На момент публикации ответа не поступило. В коллекции есть несколько повторяющихся монет «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945», монеты имени Александра Пушкина, Яниса Райниса, Антона Чехова и Юрия Гагарина. Также в объявлении указано, что монеты продадут только в руки коллекционеров. Ранее URA.RU писало о том, что почти за 7,5 миллионов в Тюмени продают бракованную монету. А в Тобольске на продажу выставили коллекцию марок СССР. Продавец оценил ее в 10 миллионов рублей. Юбилейные монеты СССР Avito

В Тюмени на продажу выставили коллекцию юбилейных момент времен СССР. Объявление опубликовано на платформе Avito. Продавец оценил коллекцию почти в миллиард рублей. «Продаю юбилейные монеты СССР. Стоимость 900 миллионов рублей», — указано в объявлении. На фотографии, опубликованной в объявлении о продаже, показаны только 16 монет. Агентство написало продавцу, чтобы узнать, сколько же монет он готов обменять на 900 миллионов. На момент публикации ответа не поступило. В коллекции есть несколько повторяющихся монет «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945», монеты имени Александра Пушкина, Яниса Райниса, Антона Чехова и Юрия Гагарина. Также в объявлении указано, что монеты продадут только в руки коллекционеров. Ранее URA.RU писало о том, что почти за 7,5 миллионов в Тюмени продают бракованную монету. А в Тобольске на продажу выставили коллекцию марок СССР. Продавец оценил ее в 10 миллионов рублей.