The Spectator: Байден не смог переиграть Путина

The Spectator: санкции Байдена помогли Путину

08 сентября 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

Американские санкции помогли России, пишут СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Самым большим провалом президента США Джо Байдена стали антироссийские санкции. Об этом написал экс-сотрудник госдепартамента США Питер ван Бюрен для британского журнала The Spectator. «Самый большой провал Байдена на Украине был связан с санкциями, экономические рычаги давления должны были поднять для [президента РФ] Владимира Путина цену нахождения на Украине. Но санкции США фактически помогли Москве», — написал ван Бюрен для The Spectator. Информацию передает РИА «Новости». Действия Белого дома привели к неразберихе на Украине. Автор задался вопросом, в чем тактика Байдена и какая у него цель. Передача денег Украине имеет цену, когда-нибудь в США поймут это, отметил ван Бюрен. США и другие страны ввели антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Также Вашингтон отправляет на Украину оружие и оказывает финансовую помощь. Ранее Путин заявлял, что ограничения Запада провалились из-за сплоченности российского бизнеса. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустин, попытка Запада ограничить энергетический экспорт привела к росту нефтегазовых доходов в России.

Самым большим провалом президента США Джо Байдена стали антироссийские санкции. Об этом написал экс-сотрудник госдепартамента США Питер ван Бюрен для британского журнала The Spectator. «Самый большой провал Байдена на Украине был связан с санкциями, экономические рычаги давления должны были поднять для [президента РФ] Владимира Путина цену нахождения на Украине. Но санкции США фактически помогли Москве», — написал ван Бюрен для The Spectator. Информацию передает РИА «Новости». Действия Белого дома привели к неразберихе на Украине. Автор задался вопросом, в чем тактика Байдена и какая у него цель. Передача денег Украине имеет цену, когда-нибудь в США поймут это, отметил ван Бюрен. США и другие страны ввели антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Также Вашингтон отправляет на Украину оружие и оказывает финансовую помощь. Ранее Путин заявлял, что ограничения Запада провалились из-за сплоченности российского бизнеса. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустин, попытка Запада ограничить энергетический экспорт привела к росту нефтегазовых доходов в России.