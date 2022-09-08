Мишустин рассказал, как Россия обыграла санкции Запада

Мишустин: нефтегазовые доходы РФ увеличились почты на 50%

08 сентября 2022 в 15:14 Размер текста - 17 +

Нефтегазовые доходы РФ выросли почти наполовину, сообщил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Последствием попыток ограничения энергетического экспорта стало увеличение нефтегазовых доходов РФ. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. «Попытка ограничить энергетический экспорт привела к закономерному росту нефтегазовых доходов нашего бюджета — почти наполовину. Россия столкнулась с беспрецедентными санкциями, но их инициаторы не добились цели и не смогли подорвать финансовую стабильность страны», — сказал Мишустин на Московском финансовом форуме, который транслировался на телеканале «Россия-24». По словам премьер-министра РФ, этому помешали действия руководства РФ, в том числе принятие плана первоочередных действий. В России был создан фундамент в предыдущие годы — это накопленный резерв денег, высказался Мишустин. Страны Запада ввели антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин и Михаил Мишустин заявляли, что ограничения Запада провалились. Евросоюз ввел частичное эмбарго на российскую нефть, США отказались от нефти и газа из РФ. Ранее министры финансов стран «Большой семерки» установили потолок цен на нефть и газ из России на уровне «технических данных». В случае введения потолка цен на российский газ поставки в Европу полностью прекратятся, заявлял зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Последствием попыток ограничения энергетического экспорта стало увеличение нефтегазовых доходов РФ. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. «Попытка ограничить энергетический экспорт привела к закономерному росту нефтегазовых доходов нашего бюджета — почти наполовину. Россия столкнулась с беспрецедентными санкциями, но их инициаторы не добились цели и не смогли подорвать финансовую стабильность страны», — сказал Мишустин на Московском финансовом форуме, который транслировался на телеканале «Россия-24». По словам премьер-министра РФ, этому помешали действия руководства РФ, в том числе принятие плана первоочередных действий. В России был создан фундамент в предыдущие годы — это накопленный резерв денег, высказался Мишустин. Страны Запада ввели антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин и Михаил Мишустин заявляли, что ограничения Запада провалились. Евросоюз ввел частичное эмбарго на российскую нефть, США отказались от нефти и газа из РФ. Ранее министры финансов стран «Большой семерки» установили потолок цен на нефть и газ из России на уровне «технических данных». В случае введения потолка цен на российский газ поставки в Европу полностью прекратятся, заявлял зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.