Мишустин рассказал, как Россия обыграла санкции Запада

Мишустин: нефтегазовые доходы РФ увеличились почты на 50%
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Михаил Мишустин во время посещения Якустка. Якутск, мишустин михаил
Нефтегазовые доходы РФ выросли почти наполовину, сообщил Михаил Мишустин Фото:
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Последствием попыток ограничения энергетического экспорта стало увеличение нефтегазовых доходов РФ. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме.

«Попытка ограничить энергетический экспорт привела к закономерному росту нефтегазовых доходов нашего бюджета — почти наполовину. Россия столкнулась с беспрецедентными санкциями, но их инициаторы не добились цели и не смогли подорвать финансовую стабильность страны», — сказал Мишустин на Московском финансовом форуме, который транслировался на телеканале «Россия-24».

По словам премьер-министра РФ, этому помешали действия руководства РФ, в том числе принятие плана первоочередных действий. В России был создан фундамент в предыдущие годы — это накопленный резерв денег, высказался Мишустин.

Страны Запада ввели антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин и Михаил Мишустин заявляли, что ограничения Запада провалились. Евросоюз ввел частичное эмбарго на российскую нефть, США отказались от нефти и газа из РФ. Ранее министры финансов стран «Большой семерки» установили потолок цен на нефть и газ из России на уровне «технических данных». В случае введения потолка цен на российский газ поставки в Европу полностью прекратятся, заявлял зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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Последствием попыток ограничения энергетического экспорта стало увеличение нефтегазовых доходов РФ. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. «Попытка ограничить энергетический экспорт привела к закономерному росту нефтегазовых доходов нашего бюджета — почти наполовину. Россия столкнулась с беспрецедентными санкциями, но их инициаторы не добились цели и не смогли подорвать финансовую стабильность страны», — сказал Мишустин на Московском финансовом форуме, который транслировался на телеканале «Россия-24». По словам премьер-министра РФ, этому помешали действия руководства РФ, в том числе принятие плана первоочередных действий. В России был создан фундамент в предыдущие годы — это накопленный резерв денег, высказался Мишустин. Страны Запада ввели антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин и Михаил Мишустин заявляли, что ограничения Запада провалились. Евросоюз ввел частичное эмбарго на российскую нефть, США отказались от нефти и газа из РФ. Ранее министры финансов стран «Большой семерки» установили потолок цен на нефть и газ из России на уровне «технических данных». В случае введения потолка цен на российский газ поставки в Европу полностью прекратятся, заявлял зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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