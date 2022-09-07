07 сентября 2022

Власти Нижневартовска рассказали, когда дадут отопление в дома

Отопление в Нижневартовске дадут 12 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, тепло, радиатор, отопление, батарея отопления, батареи
Отопление в квартирах включат 12 сентября Фото:

В Нижневартовске 12 сентября начнется подача отопления в жилые дома города. Об этом URA.RU сообщили в администрации Нижневартовска.

«Тепло начнет поступать 12 сентября. Такое решение сформировано по результатам мониторинга прогноза погоды и поступающих обращений граждан в администрацию города, а также зафиксированных системой ЦУР „Инцидент-менеджмент“», — сообщили в администрации.

По заявлению администрации, отопительный сезон в городе не привязан к определенным датам и его начало зависит от среднесуточной температуры. Ресурсоснабжающие компании обязаны подавать тепло в квартиры, если среднесуточная температура воздуха в течении пяти дней опускается ниже +8 градусов.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО жалуются на холод в квартирах. Свои жалобы в адрес чиновников они опубликовали в социальных сетях.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

В Нижневартовске 12 сентября начнется подача отопления в жилые дома города. Об этом URA.RU сообщили в администрации Нижневартовска. «Тепло начнет поступать 12 сентября. Такое решение сформировано по результатам мониторинга прогноза погоды и поступающих обращений граждан в администрацию города, а также зафиксированных системой ЦУР „Инцидент-менеджмент“», — сообщили в администрации. По заявлению администрации, отопительный сезон в городе не привязан к определенным датам и его начало зависит от среднесуточной температуры. Ресурсоснабжающие компании обязаны подавать тепло в квартиры, если среднесуточная температура воздуха в течении пяти дней опускается ниже +8 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО жалуются на холод в квартирах. Свои жалобы в адрес чиновников они опубликовали в социальных сетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...