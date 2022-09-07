Власти Нижневартовска рассказали, когда дадут отопление в дома

В Нижневартовске 12 сентября начнется подача отопления в жилые дома города. Об этом URA.RU сообщили в администрации Нижневартовска.
«Тепло начнет поступать 12 сентября. Такое решение сформировано по результатам мониторинга прогноза погоды и поступающих обращений граждан в администрацию города, а также зафиксированных системой ЦУР „Инцидент-менеджмент“», — сообщили в администрации.
По заявлению администрации, отопительный сезон в городе не привязан к определенным датам и его начало зависит от среднесуточной температуры. Ресурсоснабжающие компании обязаны подавать тепло в квартиры, если среднесуточная температура воздуха в течении пяти дней опускается ниже +8 градусов.
Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО жалуются на холод в квартирах. Свои жалобы в адрес чиновников они опубликовали в социальных сетях.
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