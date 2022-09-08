Кремль сообщил о планах Путина на выборы-2022

Кремль: Путин проголосует на выборах-2022
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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
По словам Пескова, Путин проголосует на выборах в Москве Фото:

Президент России Владимир Путин отдаст свой голос на выборах в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Путин обязательно примет участие в голосовании на выборах в Москве. Сообщим, как», — рассказал Песков РИА «Новости».

11 сентября 2022 года в единый день голосования состоятся выборы в Советы депутатов муниципальных образований города Москвы. Выборы пройдут в 125 из 146 муниципальных образований столицы.

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Президент России Владимир Путин отдаст свой голос на выборах в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Путин обязательно примет участие в голосовании на выборах в Москве. Сообщим, как», — рассказал Песков РИА «Новости». 11 сентября 2022 года в единый день голосования состоятся выборы в Советы депутатов муниципальных образований города Москвы. Выборы пройдут в 125 из 146 муниципальных образований столицы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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