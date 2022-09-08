Кремль сообщил о планах Путина на выборы-2022

По словам Пескова, Путин проголосует на выборах в Москве
Президент России Владимир Путин отдаст свой голос на выборах в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
«Путин обязательно примет участие в голосовании на выборах в Москве. Сообщим, как», — рассказал Песков РИА «Новости».
11 сентября 2022 года в единый день голосования состоятся выборы в Советы депутатов муниципальных образований города Москвы. Выборы пройдут в 125 из 146 муниципальных образований столицы.
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