Основатель «Лукойла» Алекперов выполнил мечту студентки из ХМАО

Основатель «Лукойла» Вагит Алекперов встретился со студенткой из ХМАО

Студентка Югорского госуниверситета Тазагюль Сардарова мечтала встретиться с основателем «Лукойла» Вагитом Алекперовым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Основатель «Лукойла» Вагит Алекперов на встрече со студенткой из ХМАО Тазагюль Сардаровой рассказал о том, что помогло ему добиться успеха в профессии. Девушка мечтала встретиться с Алекперовым. После победы в окружной акции «Счастливый билет» ее мечта исполнилась, сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

«Работа, работа и еще раз работа. Умение ладить с людьми и базовое образование. Конечно, есть доля везения в том, что попадались хорошие учителя, которым я запоминался своим умом, талантом и желанием работать. Почему они и тратили на меня время. Трудности? Их не было. Трудности были только рабочие. Потому что города были не обустроены, дорог не было», — рассказал, отвечая на вопрос Сардаровой, Алекперов.

Акция «Счастливый билет — 2022» была организована департаментом образования и науки ХМАО. В ее рамках акции студенты подавали заявки с желаниями.

На встрече со учащейся Югорского госуниверситета также присутствовала губернатор ХМАО Наталья Комарова. В рабочей поездке в Когалыме принимал участие первый вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Азат Шамсуаров.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова встретилась с основателем «Лукойла» Вагитом Алекперовым в Когалыме. В совместной программе визита Комаровой и Алекперова в Когалыме, кроме рабочего совещания, посещение стройплощадки образовательного центра, где уже в 2023 году планируют обучать инженеров для нефтегазовой отрасли. 9 сентября Аликперов и Комарова работают в Покачах по отдельной программе.