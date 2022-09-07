В больнице скончалась девушка, ставшая жертвой ДТП в Соликамске

После ДТП в Пермском крае в больнице скончалась девушка, водителя ищут

08 сентября 2022 в 23:36 Размер текста - 17 +

В аварии в Соликамске пострадала семья, мать и дочь скончались Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После аварии, произошедшей 29 августа в Соликамске Пермского края, в больнице скончалась 21-летняя девушка. В тот день она вместе с родителями переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, на них вылетела белая Toyota Corolla. Полиция продолжает разыскивать водителя, сообщается в telegram-канале пермь ЧП и ДТП. «За рулем иномарки находился 28-летний Шанин Никита Романович, который скрылся с места происшествия, бросив свою машину. 47-летняя женщина погибла на месте, о смерти девушки в больнице стало известно сегодня. В живых остался 53-летний мужчина, сейчас находящийся в медучреждении», — уточняется в telegram-канале. Виновник ДТП в розыске. Информацию о местонахождении мужчины просят сообщать в отдел ГИБДД по Соликамскому округу по телефонам: 8-342-53-7-80-90, дежурной части 8-342-53-7-57-27 или по номеру 102. В правоохранительных органах гарантируют анонимность. Ранее URA.RU рассказывало, что друг разыскиваемого пермяка уверял, якобы он не мог скрыться с места преступления и не бросил бы пострадавших умирать. «Я очень хорошо знаю Никиту. Он спортсмен, всегда помогает маме, трудяга по жизни. Жаль, что судьба его так подкинула. В жизни всякое бывает, но я сомневаюсь, что Никита мог бы убежать и оставить людей умирать. Он не такой!», — отозвался о виновнике ДТП друг.

После аварии, произошедшей 29 августа в Соликамске Пермского края, в больнице скончалась 21-летняя девушка. В тот день она вместе с родителями переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, на них вылетела белая Toyota Corolla. Полиция продолжает разыскивать водителя, сообщается в telegram-канале пермь ЧП и ДТП. «За рулем иномарки находился 28-летний Шанин Никита Романович, который скрылся с места происшествия, бросив свою машину. 47-летняя женщина погибла на месте, о смерти девушки в больнице стало известно сегодня. В живых остался 53-летний мужчина, сейчас находящийся в медучреждении», — уточняется в telegram-канале. Виновник ДТП в розыске. Информацию о местонахождении мужчины просят сообщать в отдел ГИБДД по Соликамскому округу по телефонам: 8-342-53-7-80-90, дежурной части 8-342-53-7-57-27 или по номеру 102. В правоохранительных органах гарантируют анонимность. Ранее URA.RU рассказывало, что друг разыскиваемого пермяка уверял, якобы он не мог скрыться с места преступления и не бросил бы пострадавших умирать. «Я очень хорошо знаю Никиту. Он спортсмен, всегда помогает маме, трудяга по жизни. Жаль, что судьба его так подкинула. В жизни всякое бывает, но я сомневаюсь, что Никита мог бы убежать и оставить людей умирать. Он не такой!», — отозвался о виновнике ДТП друг.