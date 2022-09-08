08 сентября 2022

Трасс: новый британский монарх Чарльз выбрал себе другое имя

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Чарльз Филипп Артур Джордж выбрал себе новое имя Фото:
новость из сюжета
Смерть королевы Великобритании Елизаветы II

Старший сын королевы Елизаветы II принц Уэльский Чарльз выбрал себе новое имя Карл III после того, как его назначили новым монархом Соединенного Королевства. Об этом сообщила новый премьер-министр Британии Лиз Трасс.

«Новый британский монарх взял имя Карл III», — сообщила Лиз Трасс. Информация об этом появилась в эфире телеканала «CBS News».

Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал (Шотландия). По словам премьер-министра Великобритании, ее смерть стала огромным шоком для страны и мира. Она подчеркнула, что Елизавета II была душой Соединенного Королевства. Трасс заявила, что с кончиной Елизаветы II Великобритания вступает в новую эру. Она призвала народ объединиться, чтобы помочь новому королю.

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Старший сын королевы Елизаветы II принц Уэльский Чарльз выбрал себе новое имя Карл III после того, как его назначили новым монархом Соединенного Королевства. Об этом сообщила новый премьер-министр Британии Лиз Трасс. «Новый британский монарх взял имя Карл III», — сообщила Лиз Трасс. Информация об этом появилась в эфире телеканала «CBS News». Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал (Шотландия). По словам премьер-министра Великобритании, ее смерть стала огромным шоком для страны и мира. Она подчеркнула, что Елизавета II была душой Соединенного Королевства. Трасс заявила, что с кончиной Елизаветы II Великобритания вступает в новую эру. Она призвала народ объединиться, чтобы помочь новому королю.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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