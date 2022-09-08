Северная Корея объявила себя ядерным государством

Северная Корея провозгласила себя ядерным государством

09 сентября 2022 в 05:05 Размер текста - 17 +

Ким Чен Ын обладает единоличным правом на принятие решений о ядерном оружии Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Власти Северной Кореи утвердили закон, в котором КНДР провозглашается ядерным государством. Об этом сообщает южнокорейское агентство Renhap. Согласно новому декрету под названием «Политика в отношении ядерного оружия», вооруженные силы страны могут нанести по противнику превентивный ядерный удар, если в Пхеньяне сочтут угрозу с его стороны неизбежной. Кроме того, КНДР, в соответствии с принятым законом, не будет распространять и передавать ядерное оружие и технологии другим государствам. В третьем пункте о «командовании и контроле над ядерным оружием» говорится, что лидер КНДР обладает единоличным правом на распоряжение им и «принимает все решения, касающиеся ядерного оружия». Ранее КНДР выпускала неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря. Последний раз Северная Корея совершила запуск трех снарядов в сторону Японского моря в конце мая, после визита лидера США Джо Байдена. Власти Японии выразили проест КНДР, назвав действия страны прямой провокацией. В Вашингтоне предположили, что КНДР планирует провести новые ядерные испытания.

Власти Северной Кореи утвердили закон, в котором КНДР провозглашается ядерным государством. Об этом сообщает южнокорейское агентство Renhap. Согласно новому декрету под названием «Политика в отношении ядерного оружия», вооруженные силы страны могут нанести по противнику превентивный ядерный удар, если в Пхеньяне сочтут угрозу с его стороны неизбежной. Кроме того, КНДР, в соответствии с принятым законом, не будет распространять и передавать ядерное оружие и технологии другим государствам. В третьем пункте о «командовании и контроле над ядерным оружием» говорится, что лидер КНДР обладает единоличным правом на распоряжение им и «принимает все решения, касающиеся ядерного оружия». Ранее КНДР выпускала неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря. Последний раз Северная Корея совершила запуск трех снарядов в сторону Японского моря в конце мая, после визита лидера США Джо Байдена. Власти Японии выразили проест КНДР, назвав действия страны прямой провокацией. В Вашингтоне предположили, что КНДР планирует провести новые ядерные испытания.