Северная Корея объявила себя ядерным государством

Ким Чен Ын обладает единоличным правом на принятие решений о ядерном оружииФото: официальный сайт Президента России kremlin.ru
Власти Северной Кореи утвердили закон, в котором КНДР провозглашается ядерным государством. Об этом сообщает южнокорейское агентство Renhap.
Согласно новому декрету под названием «Политика в отношении ядерного оружия», вооруженные силы страны могут нанести по противнику превентивный ядерный удар, если в Пхеньяне сочтут угрозу с его стороны неизбежной. Кроме того, КНДР, в соответствии с принятым законом, не будет распространять и передавать ядерное оружие и технологии другим государствам. В третьем пункте о «командовании и контроле над ядерным оружием» говорится, что лидер КНДР обладает единоличным правом на распоряжение им и «принимает все решения, касающиеся ядерного оружия».
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Власти Северной Кореи утвердили закон, в котором КНДР провозглашается ядерным государством. Об этом сообщает южнокорейское агентство Renhap. Согласно новому декрету под названием «Политика в отношении ядерного оружия», вооруженные силы страны могут нанести по противнику превентивный ядерный удар, если в Пхеньяне сочтут угрозу с его стороны неизбежной. Кроме того, КНДР, в соответствии с принятым законом, не будет распространять и передавать ядерное оружие и технологии другим государствам. В третьем пункте о «командовании и контроле над ядерным оружием» говорится, что лидер КНДР обладает единоличным правом на распоряжение им и «принимает все решения, касающиеся ядерного оружия». Ранее КНДР выпускала неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря. Последний раз Северная Корея совершила запуск трех снарядов в сторону Японского моря в конце мая, после визита лидера США Джо Байдена. Власти Японии выразили проест КНДР, назвав действия страны прямой провокацией. В Вашингтоне предположили, что КНДР планирует провести новые ядерные испытания.