08 сентября 2022

Северная Корея объявила себя ядерным государством

Северная Корея провозгласила себя ядерным государством
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, ким чен ын
Ким Чен Ын обладает единоличным правом на принятие решений о ядерном оружии Фото:

Власти Северной Кореи утвердили закон, в котором КНДР провозглашается ядерным государством. Об этом сообщает южнокорейское агентство Renhap.

Согласно новому декрету под названием «Политика в отношении ядерного оружия», вооруженные силы страны могут нанести по противнику превентивный ядерный удар, если в Пхеньяне сочтут угрозу с его стороны неизбежной. Кроме того, КНДР, в соответствии с принятым законом, не будет распространять и передавать ядерное оружие и технологии другим государствам. В третьем пункте о «командовании и контроле над ядерным оружием» говорится, что лидер КНДР обладает единоличным правом на распоряжение им и «принимает все решения, касающиеся ядерного оружия».

Ранее КНДР выпускала неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря. Последний раз Северная Корея совершила запуск трех снарядов в сторону Японского моря в конце мая, после визита лидера США Джо Байдена. Власти Японии выразили проест КНДР, назвав действия страны прямой провокацией. В Вашингтоне предположили, что КНДР планирует провести новые ядерные испытания.

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Власти Северной Кореи утвердили закон, в котором КНДР провозглашается ядерным государством. Об этом сообщает южнокорейское агентство Renhap. Согласно новому декрету под названием «Политика в отношении ядерного оружия», вооруженные силы страны могут нанести по противнику превентивный ядерный удар, если в Пхеньяне сочтут угрозу с его стороны неизбежной. Кроме того, КНДР, в соответствии с принятым законом, не будет распространять и передавать ядерное оружие и технологии другим государствам. В третьем пункте о «командовании и контроле над ядерным оружием» говорится, что лидер КНДР обладает единоличным правом на распоряжение им и «принимает все решения, касающиеся ядерного оружия». Ранее КНДР выпускала неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря. Последний раз Северная Корея совершила запуск трех снарядов в сторону Японского моря в конце мая, после визита лидера США Джо Байдена. Власти Японии выразили проест КНДР, назвав действия страны прямой провокацией. В Вашингтоне предположили, что КНДР планирует провести новые ядерные испытания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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