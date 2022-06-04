КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

05 июня 2022 в 06:16 Размер текста - 17 +

Северная Корея запустила баллистический снаряд в сторону Японского моря Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ КНДР произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского моря. Об этом сообщила береговая охрана Японии. «Северная Корея выпустила баллистическую ракету, тип которой еще не подтвержден, в направлении Японского моря», — сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных. Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним и сразу связываться с властями. Это не первый запуск баллистических ракет КНДР в 2022 году. Последний раз Северная Корея совершила запуск трех снарядов в сторону Японского моря в конце мая, после визита лидера США Джо Байдена. Власти Японии выразили проест КНДР, назвав действия страны прямой провокацией. Сразу после этого Южная Корея совместно с Пентагоном запустили баллистическую ракету, чтобы показать КНДР способность быстрого нанесения удара. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

КНДР произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского моря. Об этом сообщила береговая охрана Японии. «Северная Корея выпустила баллистическую ракету, тип которой еще не подтвержден, в направлении Японского моря», — сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных. Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним и сразу связываться с властями. Это не первый запуск баллистических ракет КНДР в 2022 году. Последний раз Северная Корея совершила запуск трех снарядов в сторону Японского моря в конце мая, после визита лидера США Джо Байдена. Власти Японии выразили проест КНДР, назвав действия страны прямой провокацией. Сразу после этого Южная Корея совместно с Пентагоном запустили баллистическую ракету, чтобы показать КНДР способность быстрого нанесения удара.