04 июня 2022

КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

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Северная Корея запустила баллистический снаряд в сторону Японского моря Фото:

КНДР произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского моря. Об этом сообщила береговая охрана Японии.

«Северная Корея выпустила баллистическую ракету, тип которой еще не подтвержден, в направлении Японского моря», — сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных. Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним и сразу связываться с властями.

Это не первый запуск баллистических ракет КНДР в 2022 году. Последний раз Северная Корея совершила запуск трех снарядов в сторону Японского моря в конце мая, после визита лидера США Джо Байдена. Власти Японии выразили проест КНДР, назвав действия страны прямой провокацией. Сразу после этого Южная Корея совместно с Пентагоном запустили баллистическую ракету, чтобы показать КНДР способность быстрого нанесения удара.

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КНДР произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского моря. Об этом сообщила береговая охрана Японии. «Северная Корея выпустила баллистическую ракету, тип которой еще не подтвержден, в направлении Японского моря», — сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных. Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним и сразу связываться с властями. Это не первый запуск баллистических ракет КНДР в 2022 году. Последний раз Северная Корея совершила запуск трех снарядов в сторону Японского моря в конце мая, после визита лидера США Джо Байдена. Власти Японии выразили проест КНДР, назвав действия страны прямой провокацией. Сразу после этого Южная Корея совместно с Пентагоном запустили баллистическую ракету, чтобы показать КНДР способность быстрого нанесения удара.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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