11 августа 2022

В США заподозрили КНДР в подготовке к ядерным испытаниям

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Германия. Конрад. Шахта где будут захоранивать ядерные отходы., шахтер
США располагают данными, что КНДР готовится провести новые ядерные испытания Фото:

В Вашингтоне предположили, что КНДР планирует провести новые ядерные испытания. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель.

«США полагают, что КНДР готовится к новым ядерным испытаниям. В этой связи США прорабатывают меры реагирования совместно с Японией и Южной Кореей», — сказал Патель в ходе телефонного брифинга, передает РИА «Новости».

Ранее КНДР выпускала неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря. Последний раз Северная Корея совершила запуск трех снарядов в сторону Японского моря в конце мая, после визита лидера США Джо Байдена. Власти Японии выразили проест КНДР, назвав действия страны прямой провокацией. Сразу после этого Южная Корея совместно с Пентагоном запустили баллистическую ракету, чтобы показать КНДР способность быстрого нанесения удара.

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В Вашингтоне предположили, что КНДР планирует провести новые ядерные испытания. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель. «США полагают, что КНДР готовится к новым ядерным испытаниям. В этой связи США прорабатывают меры реагирования совместно с Японией и Южной Кореей», — сказал Патель в ходе телефонного брифинга, передает РИА «Новости». Ранее КНДР выпускала неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря. Последний раз Северная Корея совершила запуск трех снарядов в сторону Японского моря в конце мая, после визита лидера США Джо Байдена. Власти Японии выразили проест КНДР, назвав действия страны прямой провокацией. Сразу после этого Южная Корея совместно с Пентагоном запустили баллистическую ракету, чтобы показать КНДР способность быстрого нанесения удара.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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