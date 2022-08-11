В США заподозрили КНДР в подготовке к ядерным испытаниям

В Вашингтоне предположили, что КНДР планирует провести новые ядерные испытания. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель.
«США полагают, что КНДР готовится к новым ядерным испытаниям. В этой связи США прорабатывают меры реагирования совместно с Японией и Южной Кореей», — сказал Патель в ходе телефонного брифинга, передает РИА «Новости».
Ранее КНДР выпускала неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря. Последний раз Северная Корея совершила запуск трех снарядов в сторону Японского моря в конце мая, после визита лидера США Джо Байдена. Власти Японии выразили проест КНДР, назвав действия страны прямой провокацией. Сразу после этого Южная Корея совместно с Пентагоном запустили баллистическую ракету, чтобы показать КНДР способность быстрого нанесения удара.
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