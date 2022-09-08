08 сентября 2022
07 сентября 2022

Неизвестные повредили пять машин в ХМАО. Фото

В Нефтеюганске неизвестные повредили пять машин
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, авария, разбитая машина
Местный житель сообщил, что пострадали пять автомобилей (фото из архива) Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) неизвестные ночью повредили несколько автомобилей. Информация об этом опубликована в группе «Наш Юганск» в соцсети «ВКонтакте».

«Ночью в 11В микрорайоне неизвестным транспортным средством были снесены пять автомобилей. Лучше найдись сам!» — написал анонимный автор.

В комментариях Фатима Байрамбекова посоветовала посмотреть камеры видеонаблюдения. «Как это так получилось, конечно, я в шоке», — написала Байрамбекова. «Офигеть, нелюди», — возмутилась Кристина Колосенко.

В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске (ХМАО) в одном из дворов дети ходили по автомобилю. Информацией жители поделились в соцсетях.

В Нефтеюганске повредили автомобили в 11В микрорайоне

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В Нефтеюганске (ХМАО) неизвестные ночью повредили несколько автомобилей. Информация об этом опубликована в группе «Наш Юганск» в соцсети «ВКонтакте». «Ночью в 11В микрорайоне неизвестным транспортным средством были снесены пять автомобилей. Лучше найдись сам!» — написал анонимный автор. В комментариях Фатима Байрамбекова посоветовала посмотреть камеры видеонаблюдения. «Как это так получилось, конечно, я в шоке», — написала Байрамбекова. «Офигеть, нелюди», — возмутилась Кристина Колосенко. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске (ХМАО) в одном из дворов дети ходили по автомобилю. Информацией жители поделились в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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