В Нефтеюганске неизвестные повредили пять машин

Местный житель сообщил, что пострадали пять автомобилей (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нефтеюганске (ХМАО) неизвестные ночью повредили несколько автомобилей. Информация об этом опубликована в группе «Наш Юганск» в соцсети «ВКонтакте».

«Ночью в 11В микрорайоне неизвестным транспортным средством были снесены пять автомобилей. Лучше найдись сам!» — написал анонимный автор.

В комментариях Фатима Байрамбекова посоветовала посмотреть камеры видеонаблюдения. «Как это так получилось, конечно, я в шоке», — написала Байрамбекова. «Офигеть, нелюди», — возмутилась Кристина Колосенко.

В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске (ХМАО) в одном из дворов дети ходили по автомобилю. Информацией жители поделились в соцсетях.