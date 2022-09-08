В Нефтеюганске (ХМАО) неизвестные ночью повредили несколько автомобилей. Информация об этом опубликована в группе «Наш Юганск» в соцсети «ВКонтакте».
«Ночью в 11В микрорайоне неизвестным транспортным средством были снесены пять автомобилей. Лучше найдись сам!» — написал анонимный автор.
В комментариях Фатима Байрамбекова посоветовала посмотреть камеры видеонаблюдения. «Как это так получилось, конечно, я в шоке», — написала Байрамбекова. «Офигеть, нелюди», — возмутилась Кристина Колосенко.
В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске (ХМАО) в одном из дворов дети ходили по автомобилю. Информацией жители поделились в соцсетях.
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