Жителей ХМАО возмутили дети, которые ходили по крыше машины

Под постом пользователи написали более 50 комментариев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нефтеюганске (ХМАО) в одном из дворов дети ходили по автомобилю. Пост, который набрал более 50 комментариев пользователей, появился в группе «Это Юганск, детка. Нефтеюганск» в соцсети «ВКонтакте».

«Дети, лет 12-ти, ходят по крышам авто. Сколько сделали замечаний, минут через пять только ушли», — сообщил анонимный автор поста.

«Моя машина рядом стоит, жаль, раньше не написали! Вышла бы, мало не показалось бы», — написала Ирина Лихитченко. «Полнейшая деградация. Может пора родителям заняться воспитанием своих детишек?» — возмутилась Елена Михайловна. В комментариях также посоветовали автору обратиться в полицию. В пресс-службе УМВД ХМАО рассказали, что сообщения от жителей не поступали. По данному факту будет проведена проверка.

Ранее URA.RU писало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) местный житель справил нужду на лобовое стекло припаркованного автомобиля. Пользователи предположили, что это был подросток.