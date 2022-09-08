08 сентября 2022
07 сентября 2022

Глава Тобольска принял решение о начале отопительного сезона

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка ВРИО Губернатора в Камышлов. Екатеринбург, батарея отопления
Тепло появится в Тобольске уже на следующей неделе Фото:

Глава Тобольска Тюменской области Максим Афанасьев подписал постановление о начале отопительного сезона с 12 сентября. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Сентябрь не радует теплом, среднесуточная температура низкая, что позволило нам принять решение о начале подачи отопления. Уже несколько дней подключаем социальные объекты, с понедельника начнем подключать жилой фонд», — пояснил глава Тобольска Максим Афанасьев.

По словам Афанасьева, распоряжение о начале отопительного сезона он подписал еще 8 сентября, чтобы управляющие компании своевременно начали подготовку к нему. «Учитывая все пусконаладочные процессы и завоздушенность сетей, им понадобится на это от двух до пяти дней», — добавляет чиновник.

Ранее URA.RU писало о том, когда начнется отопительный сезон в Тюмени. Власти сообщили, что тепло появится в домах в ближайшее время.

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Глава Тобольска Тюменской области Максим Афанасьев подписал постановление о начале отопительного сезона с 12 сентября. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Сентябрь не радует теплом, среднесуточная температура низкая, что позволило нам принять решение о начале подачи отопления. Уже несколько дней подключаем социальные объекты, с понедельника начнем подключать жилой фонд», — пояснил глава Тобольска Максим Афанасьев. По словам Афанасьева, распоряжение о начале отопительного сезона он подписал еще 8 сентября, чтобы управляющие компании своевременно начали подготовку к нему. «Учитывая все пусконаладочные процессы и завоздушенность сетей, им понадобится на это от двух до пяти дней», — добавляет чиновник. Ранее URA.RU писало о том, когда начнется отопительный сезон в Тюмени. Власти сообщили, что тепло появится в домах в ближайшее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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