Глава Тобольска принял решение о начале отопительного сезона

09 сентября 2022 в 10:26 Размер текста - 17 +

Тепло появится в Тобольске уже на следующей неделе Фото: Василий Гришин © URA.RU Глава Тобольска Тюменской области Максим Афанасьев подписал постановление о начале отопительного сезона с 12 сентября. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Сентябрь не радует теплом, среднесуточная температура низкая, что позволило нам принять решение о начале подачи отопления. Уже несколько дней подключаем социальные объекты, с понедельника начнем подключать жилой фонд», — пояснил глава Тобольска Максим Афанасьев. По словам Афанасьева, распоряжение о начале отопительного сезона он подписал еще 8 сентября, чтобы управляющие компании своевременно начали подготовку к нему. «Учитывая все пусконаладочные процессы и завоздушенность сетей, им понадобится на это от двух до пяти дней», — добавляет чиновник. Ранее URA.RU писало о том, когда начнется отопительный сезон в Тюмени. Власти сообщили, что тепло появится в домах в ближайшее время.

Глава Тобольска Тюменской области Максим Афанасьев подписал постановление о начале отопительного сезона с 12 сентября. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Сентябрь не радует теплом, среднесуточная температура низкая, что позволило нам принять решение о начале подачи отопления. Уже несколько дней подключаем социальные объекты, с понедельника начнем подключать жилой фонд», — пояснил глава Тобольска Максим Афанасьев. По словам Афанасьева, распоряжение о начале отопительного сезона он подписал еще 8 сентября, чтобы управляющие компании своевременно начали подготовку к нему. «Учитывая все пусконаладочные процессы и завоздушенность сетей, им понадобится на это от двух до пяти дней», — добавляет чиновник. Ранее URA.RU писало о том, когда начнется отопительный сезон в Тюмени. Власти сообщили, что тепло появится в домах в ближайшее время.