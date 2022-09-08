Депутат Госдумы Бурматов назвал «убогими трусами» политблок челябинского губернатора

Депутат Госдумы Бурматов обвинил в шантаже чиновников правительства Челябинской области

09 сентября 2022 в 10:48 Размер текста - 17 +

Владимир Бурматов обратился за поддержкой в ФСБ и СКР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил, что представители политблока правительства Челябинской области шантажируют председателя Общественной палаты региона Николая Дейнеко. По его мнению, чиновники, которых он назвал «убогими трусами», добиваются исключения из палаты его помощницы Аллы Ципордей, возглавляющей комитет по развитию информационного общества и медиабезопасности. «Теперь они отправились на войну с моими помощниками: шантажируют председателя Общественной палаты Челябинской области, чтобы он обеспечил исключение из Общественной палаты моей помощницы и пресс-секретаря, избранной туда единогласно. Уровень шантажа под стать уровню внутренней политики в регионе: в случае отказа председателю Общественной палаты угрожают не давать машину и помещение для заседаний. Попробовали гадить мне — не очень получилось, нагадили себе за воротник. Взялись за помощников, пошли с девчонкой воевать. Я же говорю, убогие трусы», — написал Бурматов в своем telegram-канале. Ранее Ципордей рассказала, что в разговоре Дейнеко прямо сказал, что люди из областной администрации попросили убрать ее из Общественной палаты. «Николай Михайлович несколько раз подчеркнул, что к моей работе и работе моей комиссии претензий нет и что причина такой странной просьбы кроется в конфликте, в который отдельные областные чиновники из блока внутренней политики пытаются вовлечь депутата Госдумы Владимира Бурматова. Стараясь таким образом перед губернатором прикрыть свои многочисленные провалы в работе», — написала Ципордей в соцсетях. В правительстве региона воздержались от комментариев. Сам Дейнеко заявил URA.RU, что поводом для разговора стали неоднократные публикации о возможной причастности Ципордей к информационным атакам на журналистов, представителей органов власти и общественников. Однако беседа носила только разъяснительный характер, вопрос об уходе Ципордей не поднимался. «Ни о каком давлении на меня или принуждении со стороны кого-либо речи не велось, и вопрос о ее выходе из палаты не стоял. Без личного заявления члена ОП это сделать невозможно, все это прекрасно знают. Остается только догадываться, зачем Алле Юрьевне потребовалось упомянуть о нашем разговоре, да еще и в таком ключе», — добавил Дейнеко. О конфликте Бурматова, отвечающих за внутреннюю политику первых лиц челябинского правительства и руководства областного отделения «ЕР» говорят уже полгода. В публичную плоскость он выплеснулся неделю назад. Бурматов заявил URA.RU, что «закомплексованные и профнепригодные» чиновники политблока вбивают клин в его отношения с главой региона. Вице-губернатор и замсекретаря областной организации «ЕР» Анатолий Векшин, в свою очередь, заявил о готовности сотрудничать в интересах области с любым народным избранником. Разобраться в ситуации Владимир Бурматов попросил ФСБ и Следственный комитет Скрин: страница Аллы Ципордей в соцсети Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил, что представители политблока правительства Челябинской области шантажируют председателя Общественной палаты региона Николая Дейнеко. По его мнению, чиновники, которых он назвал «убогими трусами», добиваются исключения из палаты его помощницы Аллы Ципордей, возглавляющей комитет по развитию информационного общества и медиабезопасности. «Теперь они отправились на войну с моими помощниками: шантажируют председателя Общественной палаты Челябинской области, чтобы он обеспечил исключение из Общественной палаты моей помощницы и пресс-секретаря, избранной туда единогласно. Уровень шантажа под стать уровню внутренней политики в регионе: в случае отказа председателю Общественной палаты угрожают не давать машину и помещение для заседаний. Попробовали гадить мне — не очень получилось, нагадили себе за воротник. Взялись за помощников, пошли с девчонкой воевать. Я же говорю, убогие трусы», — написал Бурматов в своем telegram-канале. Ранее Ципордей рассказала, что в разговоре Дейнеко прямо сказал, что люди из областной администрации попросили убрать ее из Общественной палаты. «Николай Михайлович несколько раз подчеркнул, что к моей работе и работе моей комиссии претензий нет и что причина такой странной просьбы кроется в конфликте, в который отдельные областные чиновники из блока внутренней политики пытаются вовлечь депутата Госдумы Владимира Бурматова. Стараясь таким образом перед губернатором прикрыть свои многочисленные провалы в работе», — написала Ципордей в соцсетях. В правительстве региона воздержались от комментариев. Сам Дейнеко заявил URA.RU, что поводом для разговора стали неоднократные публикации о возможной причастности Ципордей к информационным атакам на журналистов, представителей органов власти и общественников. Однако беседа носила только разъяснительный характер, вопрос об уходе Ципордей не поднимался. «Ни о каком давлении на меня или принуждении со стороны кого-либо речи не велось, и вопрос о ее выходе из палаты не стоял. Без личного заявления члена ОП это сделать невозможно, все это прекрасно знают. Остается только догадываться, зачем Алле Юрьевне потребовалось упомянуть о нашем разговоре, да еще и в таком ключе», — добавил Дейнеко. О конфликте Бурматова, отвечающих за внутреннюю политику первых лиц челябинского правительства и руководства областного отделения «ЕР» говорят уже полгода. В публичную плоскость он выплеснулся неделю назад. Бурматов заявил URA.RU, что «закомплексованные и профнепригодные» чиновники политблока вбивают клин в его отношения с главой региона. Вице-губернатор и замсекретаря областной организации «ЕР» Анатолий Векшин, в свою очередь, заявил о готовности сотрудничать в интересах области с любым народным избранником.