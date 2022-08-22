Челябинский депутат Госдумы стал персоной нон грата на родине

В кулуарах обсуждают конфликт между Владимиром Бурматовым и властями региона

23 августа 2022 в 19:14 Размер текста - 17 +

Владимир Бурматов (слева) категорически отрицает конфликт с Алексеем Текслером (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU День рождения депутата Госдумы Владимира Бурматова окончательно вывел в паблик его конфликт с властями Челябинской области. И, соответственно, с региональной организацией «Единой России», которую возглавляет губернатор Алексей Текслер. Бурматов оказался единственным парламентарием, которому не прислали поздравительный адрес из резиденции главы региона. О том, как начинался и почему затянулся конфликт, читайте в материалах URA.RU. «Поздравительный адрес обычно сопровождается и личным звонком от первого лица региона или того, кто его замещает. А здесь не было ни того, ни другого. Отсутствие поздравления с 41-летием связывают с откровенной конфронтацией, в которую вступили с областными властями telegram-каналы и лица, с которыми ассоциируют Бурматова», — рассказал источник URA.RU в «ЕР». В отсутствие связей Владимира Бурматова с Александром Галкиным (слева) полиэлиты не верят Фото: Вадим Ахметов © URA.RU До этой истории слухи о конфликте между Бурматовым и областными властями возникали регулярно, и столь же регулярно сходили на нет. Последний раз это произошло накануне выборов в Госдуму осенью 2021 года. Разговоры о напряженности поднялись было и стихли, как только кандидатуру единоросса согласовали для переизбрания по Металлургическому одномандатному округу. С тем, чтобы возникнуть вновь — когда участвовавший в праймериз по тому же округу его соратник Александр Галкин занял второе место, а по спискам ЕР — шестое. Но в партийный избирательный список не попал, как и в состав делегации на съезд ЕР в Москве. Ибо у единороссов возникли сомнения относительно методов его победы. Бурматов исключил Галкина из своего выборного штаба. Однако однопартийцев в разрыве и своей искренности не убедил. Потом масла в огонь добавил так называемый депутатский бунт в Калининском районе, попортивший немало крови политблоку областного правительства и потребовавший личного вмешательства Текслера. Галкину упорные слухи о его работе на противников ЕР стоили партийной карьеры. А у Бурматова начался очередной период охлаждения в отношениях с челябинскими единороссами. В дополнение ко всему, заметили URA.RU в реготделении «ЕР», он оказался единственным федеральным парламентарием, который не делегировал своих помощников в областную приемную партии. В феврале его не позвали на региональную партконференцию. Приглашение на послание губернатора депутатам заксобрания и местным элитам парламентарий получил, но наблюдатели отметили его отсутствие на знаковом мероприятии, куда прилетела даже москвичка Яна Лантратова. Инсайдеры утверждают, что вдвоем губернатора и депутата уже давно никто не видел Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Вот уже примерно полгода, как Бурматов не участвует в мероприятиях, которые проводит губернатор Алексей Текслер. Равно как нет и личных встреч», — подытожил инсайдер URA.RU в правительстве региона. В ряде telegram-каналов, со ссылкой на федеральные ресурсы, Бурматова называют не сумевшим восстановить отношения с региональной властью аутсайдером, «подозреваемым в поддержке оппозиции и раскачивании информационной повестки». В отличие от фаворитов того же депутатского рейтинга Лантратовой и Дмитрия Вяткина, помогающих восстанавливать Донбасс. Бурматов согласился дать комментарий URA.RU, при условии, что текст будет опубликован дословно. Депутат заявил, что что у него нет конфликта с «Единой Россией», поскольку партия в области — это губернатор, а с ним отношения были и остаются хорошими. Если отдельные клерки считают, что определяют внутреннюю политику в области — они ошибаются, это исключительно прерогатива Алексея Текслера. Поиски врагов и несуществующих конфликтов, считает он — результат комплекса неполноценности ряда политадминистраторов, пытающихся списать многочисленные провалы поставленных им губернатором задач на других. Если верить прикормленным ими телеграм-каналам — губернатора окружили враги, там масса называется фамилий. Но у Текслера нет врагов, он один из самых эффективных руководителей регионов в РФ, и со всеми выстроил ровные отношения. Новость по теме Единоросс поставил рекорд на выборах в Госдуму в Челябинске. Инсайд «Все поручения губернатора мною выполнены: на выборах в Госдуму мой округ стал единственным «донорским» для «ЕР». На выборах в заксобрание мы исполнили поручение губернатора провести всех одномандатников и списочников от ЕР, в гордуму провели больше всех кандидатов — и губернатор сам распределил их мандаты. Сейчас готовимся к президентской кампании 2024 года, и намерены вновь показать на округе рекордные для области результаты. Фобии же насчет многочисленных «врагов» губернатора, которые транслируют какие-то закомплексованные профнепригодные люди, думающие, что можно втроем, запершись в кабинете, изолировавшись от всех, определять внутреннюю и информационную политику крупнейшего и очень сложного региона, надо не комментировать, а лечить. Именно региональные политадминистраторы своими некомпетентными действиями сегодня подставляют губернатора и генерируют все конфликты», — сказал парламентарий. «В ходе кадровой революции, пусть и растянутой во времени, в регионе появилась команда Текслера. Бурматову там места не нашлось, как и тем, кого считают представителями его пула со времен МГЕР. Проблема не в Бурматове, а как раз в их дестабилизирующей деятельности. Насколько они по-прежнему „его люди“ — вопрос спорный, но воспринимают их именно в таком качестве. Итог налицо», — заявил URA.RU политолог Андрей Лавров. Анатолий Векшин утверждает о готовности сотрудничать на благо области со всеми депутатами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заинтересованные наблюдатели констатируют, что все это происходит на фоне ослабления позиций Бурматова на федеральном уровне. Так, в конце прошлого года его вывели из состава Генсовета «ЕР», а в августе 2022 года исключили из Правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления. Пост председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды он потерял практически сразу после переизбрания. «Мы работаем со всеми депутатами Государственной думы, которые трудятся на благо Челябинской области и ее жителей. Независимо от их партийной принадлежности», — таким комментарием ограничился в разговоре с URA.RU куратор внутренней политики региона и замсекретаря областного отделения ЕР, вице-губернатор Анатолий Векшин. По мнению Лаврова, Бурматов является реалистично мыслящим политиком, который не стремится к размежеванию с властью. Но именно в силу этого он должен понимать, что цена восстановления отношений и плодотворного сотрудничества — публичное и убедительное для них отречение от бывшей команды. Без этого ситуацию не исправить. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

День рождения депутата Госдумы Владимира Бурматова окончательно вывел в паблик его конфликт с властями Челябинской области. И, соответственно, с региональной организацией «Единой России», которую возглавляет губернатор Алексей Текслер. Бурматов оказался единственным парламентарием, которому не прислали поздравительный адрес из резиденции главы региона. О том, как начинался и почему затянулся конфликт, читайте в материалах URA.RU. «Поздравительный адрес обычно сопровождается и личным звонком от первого лица региона или того, кто его замещает. А здесь не было ни того, ни другого. Отсутствие поздравления с 41-летием связывают с откровенной конфронтацией, в которую вступили с областными властями telegram-каналы и лица, с которыми ассоциируют Бурматова», — рассказал источник URA.RU в «ЕР». До этой истории слухи о конфликте между Бурматовым и областными властями возникали регулярно, и столь же регулярно сходили на нет. Последний раз это произошло накануне выборов в Госдуму осенью 2021 года. Разговоры о напряженности поднялись было и стихли, как только кандидатуру единоросса согласовали для переизбрания по Металлургическому одномандатному округу. С тем, чтобы возникнуть вновь — когда участвовавший в праймериз по тому же округу его соратник Александр Галкин занял второе место, а по спискам ЕР — шестое. Но в партийный избирательный список не попал, как и в состав делегации на съезд ЕР в Москве. Ибо у единороссов возникли сомнения относительно методов его победы. Бурматов исключил Галкина из своего выборного штаба. Однако однопартийцев в разрыве и своей искренности не убедил. Потом масла в огонь добавил так называемый депутатский бунт в Калининском районе, попортивший немало крови политблоку областного правительства и потребовавший личного вмешательства Текслера. Галкину упорные слухи о его работе на противников ЕР стоили партийной карьеры. А у Бурматова начался очередной период охлаждения в отношениях с челябинскими единороссами. В дополнение ко всему, заметили URA.RU в реготделении «ЕР», он оказался единственным федеральным парламентарием, который не делегировал своих помощников в областную приемную партии. В феврале его не позвали на региональную партконференцию. Приглашение на послание губернатора депутатам заксобрания и местным элитам парламентарий получил, но наблюдатели отметили его отсутствие на знаковом мероприятии, куда прилетела даже москвичка Яна Лантратова. «Вот уже примерно полгода, как Бурматов не участвует в мероприятиях, которые проводит губернатор Алексей Текслер. Равно как нет и личных встреч», — подытожил инсайдер URA.RU в правительстве региона. В ряде telegram-каналов, со ссылкой на федеральные ресурсы, Бурматова называют не сумевшим восстановить отношения с региональной властью аутсайдером, «подозреваемым в поддержке оппозиции и раскачивании информационной повестки». В отличие от фаворитов того же депутатского рейтинга Лантратовой и Дмитрия Вяткина, помогающих восстанавливать Донбасс. Бурматов согласился дать комментарий URA.RU, при условии, что текст будет опубликован дословно. Депутат заявил, что что у него нет конфликта с «Единой Россией», поскольку партия в области — это губернатор, а с ним отношения были и остаются хорошими. Если отдельные клерки считают, что определяют внутреннюю политику в области — они ошибаются, это исключительно прерогатива Алексея Текслера. Поиски врагов и несуществующих конфликтов, считает он — результат комплекса неполноценности ряда политадминистраторов, пытающихся списать многочисленные провалы поставленных им губернатором задач на других. Если верить прикормленным ими телеграм-каналам — губернатора окружили враги, там масса называется фамилий. Но у Текслера нет врагов, он один из самых эффективных руководителей регионов в РФ, и со всеми выстроил ровные отношения. «Все поручения губернатора мною выполнены: на выборах в Госдуму мой округ стал единственным «донорским» для «ЕР». На выборах в заксобрание мы исполнили поручение губернатора провести всех одномандатников и списочников от ЕР, в гордуму провели больше всех кандидатов — и губернатор сам распределил их мандаты. Сейчас готовимся к президентской кампании 2024 года, и намерены вновь показать на округе рекордные для области результаты. Фобии же насчет многочисленных «врагов» губернатора, которые транслируют какие-то закомплексованные профнепригодные люди, думающие, что можно втроем, запершись в кабинете, изолировавшись от всех, определять внутреннюю и информационную политику крупнейшего и очень сложного региона, надо не комментировать, а лечить. Именно региональные политадминистраторы своими некомпетентными действиями сегодня подставляют губернатора и генерируют все конфликты», — сказал парламентарий. «В ходе кадровой революции, пусть и растянутой во времени, в регионе появилась команда Текслера. Бурматову там места не нашлось, как и тем, кого считают представителями его пула со времен МГЕР. Проблема не в Бурматове, а как раз в их дестабилизирующей деятельности. Насколько они по-прежнему „его люди“ — вопрос спорный, но воспринимают их именно в таком качестве. Итог налицо», — заявил URA.RU политолог Андрей Лавров. Заинтересованные наблюдатели констатируют, что все это происходит на фоне ослабления позиций Бурматова на федеральном уровне. Так, в конце прошлого года его вывели из состава Генсовета «ЕР», а в августе 2022 года исключили из Правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления. Пост председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды он потерял практически сразу после переизбрания. «Мы работаем со всеми депутатами Государственной думы, которые трудятся на благо Челябинской области и ее жителей. Независимо от их партийной принадлежности», — таким комментарием ограничился в разговоре с URA.RU куратор внутренней политики региона и замсекретаря областного отделения ЕР, вице-губернатор Анатолий Векшин. По мнению Лаврова, Бурматов является реалистично мыслящим политиком, который не стремится к размежеванию с властью. Но именно в силу этого он должен понимать, что цена восстановления отношений и плодотворного сотрудничества — публичное и убедительное для них отречение от бывшей команды. Без этого ситуацию не исправить.