Бельгия отказалась ограничивать цены на российский газ

Бельгия не поддерживает ограничение цен на российский газ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Бельгия отказывается поддерживать предложения Евросоюза по поводу ограничения цен на российский газ. Об этом сообщает Politico.

«Ограничение поставок только российского газа — это чисто политическая цель», — цитирует издание министра энергетики Бельгии Тинне Ван дер Страетена. Он отметил, что не видит в этом дополнительной ценности и не может согласится с таким предложением. В Европе предлагают ввести ограничение цен на газ из любой точки мира.

Ранее стало известно, что Германия сопротивляется новому способу ЕС повлиять на Россию. Эксперт отмечал изданию «Ридус», что попытка ЕС ограничить цены на российский трубопроводный газ будет равнозначна энергетическому самоубийству.