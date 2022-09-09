Лукашенко сравнил Белоруссию с Северной Кореей

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о сходстве судеб Белорусси с Северной КореейФото: YAUHEN YERCHAK, EPA
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время поздравления председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына с Днем образования сравнил Белоруссию с Северной Кореей. Об этом сообщается на официальном сайте президента Республики Беларусь.
«По этому торжественному случаю следует вспомнить о сходстве исторических судеб белорусского и северокорейского народов. Обе республики принесли большие жертвы, чтобы добыть и сохранить свою независимость, а также право на устойчивое развитие», — заявил президент Беларуси.
По его словам, дружба, доверие и взаимное уважение, которые лежат в основе отношений между Минском и Пхеньяном, придают уверенность в дальнейшем сотрудничестве между странами. «Крепкого здоровья, счастья и успехов, а народу КНДР — мира и процветания», — пожелал Лукашенко Ким Чен Ыну.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время поздравления председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына с Днем образования сравнил Белоруссию с Северной Кореей. Об этом сообщается на официальном сайте президента Республики Беларусь. «По этому торжественному случаю следует вспомнить о сходстве исторических судеб белорусского и северокорейского народов. Обе республики принесли большие жертвы, чтобы добыть и сохранить свою независимость, а также право на устойчивое развитие», — заявил президент Беларуси. По его словам, дружба, доверие и взаимное уважение, которые лежат в основе отношений между Минском и Пхеньяном, придают уверенность в дальнейшем сотрудничестве между странами. «Крепкого здоровья, счастья и успехов, а народу КНДР — мира и процветания», — пожелал Лукашенко Ким Чен Ыну. Ранее президент Беларуси предрекал скорую развязку конфликта на Украине. «В ближайшее время развязка будет», — сообщил Лукашенко.