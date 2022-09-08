Авиакомпания «Ямал» открыла рейсы в Стамбул

Авиакомпания "Ямал" открыла рейсы в Стамбул

09 сентября 2022 в 11:20 Размер текста - 17 +

Из Домодедово с сентября в Стамбул будут летать самолеты «Ямала» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С 20 сентября авиакомпания «Ямал» начнет летать в Стамбул. Об этом сообщается в соцсетях московского аэропорта Домодедово. «Авиакомпания „Ямал“ продолжает расширять программу полетов из DME (Домодедово). С 20 сентября наш партнер начинает полеты в Стамбул. Рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам. Вылет из DME в 9:00, время в пути 5 часов 10 минут», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов на «зимние» рейсы из ЯНАО. Зимнее расписание действует с 30 октября по 31 декабря.

С 20 сентября авиакомпания «Ямал» начнет летать в Стамбул. Об этом сообщается в соцсетях московского аэропорта Домодедово. «Авиакомпания „Ямал“ продолжает расширять программу полетов из DME (Домодедово). С 20 сентября наш партнер начинает полеты в Стамбул. Рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам. Вылет из DME в 9:00, время в пути 5 часов 10 минут», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов на «зимние» рейсы из ЯНАО. Зимнее расписание действует с 30 октября по 31 декабря.