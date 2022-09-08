08 сентября 2022
07 сентября 2022

Авиакомпания «Ямал» открыла рейсы в Стамбул

Авиакомпания "Ямал" открыла рейсы в Стамбул
© Служба новостей «URA.RU»
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Из Домодедово с сентября в Стамбул будут летать самолеты «Ямала» Фото:

С 20 сентября авиакомпания «Ямал» начнет летать в Стамбул. Об этом сообщается в соцсетях московского аэропорта Домодедово.

«Авиакомпания „Ямал“ продолжает расширять программу полетов из DME (Домодедово). С 20 сентября наш партнер начинает полеты в Стамбул. Рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам. Вылет из DME в 9:00, время в пути 5 часов 10 минут», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов на «зимние» рейсы из ЯНАО. Зимнее расписание действует с 30 октября по 31 декабря.

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С 20 сентября авиакомпания «Ямал» начнет летать в Стамбул. Об этом сообщается в соцсетях московского аэропорта Домодедово. «Авиакомпания „Ямал“ продолжает расширять программу полетов из DME (Домодедово). С 20 сентября наш партнер начинает полеты в Стамбул. Рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам. Вылет из DME в 9:00, время в пути 5 часов 10 минут», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов на «зимние» рейсы из ЯНАО. Зимнее расписание действует с 30 октября по 31 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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