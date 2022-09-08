Губернатор Текслер отчитал главу управляющей компании в Челябинске за отсутствие скамеек в жилом дворе

Губернатор отчитал главу управляющей компании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатора Челябинской области Алексея Текслера возмутила работа управляющей компании, обслуживающей дом №10 по улице Шуменской в Челябинске. Жители пожаловались главе региона на отсутствие лавок у подъездов, протекающую крышу и крыс. Свои замечания он высказал главе управкомпании 9 сентября в ходе поездки по городу, передает корреспондент URA.RU.

«Ну как так? Как вы могли убрать скамейки и не сделать новые? Это зона ответственности управляющей компании. Вы управляете этим домом. Вы должны быть клиентоориентированными, на людей ориентироваться! Как так может быть? Месяцами не можете скамейки поставить…» — отчитал глава региона главу управкомпании.

Текслер добавил, что жители являются главными оценщиками работы управляющей компании. А они жалуются, что лавочек у подъездов нет, крыша протекает, заводятся крысы. При этом до управляющей компании невозможно дозвониться.

Также глава региона предложил согласовывать действия с управляющими компаниями при ремонте фасадов домов. По словам губернатора, снаружи дома выглядят красиво, но состояние подъездов ужасное. Текслер хочет, чтобы совместно с ремонтом фасадов управляющие компании начинали ремонт в подъездах.

В ходе своей инспекции губернатор посетит ряд объектов и оценит их благоустройство. Инспекционная проверка проводится в канун Дня города. Основные праздничные мероприятия, посвященные 286-й годовщине основания Челябинска, стартуют 10 сентября.

Губернатор принспектировал дом №10 по улице Шуменской в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Текслер рекомендовал главе управкомпании быть более клиентоориентированными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава региона пообщался с жителями дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU