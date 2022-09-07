Губернатор Текслер проинспектирует Челябинск перед Днем города

Накануне праздника Алексей Текслер совершит объезд Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 9 сентября проинспектирует ряд объектов в столице региона Об этом сообщили URA.RU в его пресс-службе.

«В пятницу губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит ряд объектов в Челябинске. Он оценит ход работ по их реконструкции и благоустройству», — пояснили в пресс-службе.

На следующий день после инспекции в Челябинске стартуют праздничные мероприятия, посвященные 286-летию города. На 10 сентября приходятся выступление Клавы Коки, NILETTO и ST. Также челябинцев поздравят солисты Мариинского и Большого театра, а завершит музыкальную программу вечера певица ANNA ASTI. Часть выступлений уже перенесена, но фейерверк пока по-прежнему запланирован на 22:00. Всего до 18 сентября запланировано 31 мероприятие.