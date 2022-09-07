07 сентября 2022

Губернатор Текслер проинспектирует Челябинск перед Днем города

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Алексей Текслер на стройках садиков в Копейске. Челябинск, текслер алексей
Накануне праздника Алексей Текслер совершит объезд Челябинска Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 9 сентября проинспектирует ряд объектов в столице региона Об этом сообщили URA.RU в его пресс-службе.

«В пятницу губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит ряд объектов в Челябинске. Он оценит ход работ по их реконструкции и благоустройству», — пояснили в пресс-службе.

На следующий день после инспекции в Челябинске стартуют праздничные мероприятия, посвященные 286-летию города. На 10 сентября приходятся выступление Клавы Коки, NILETTO и ST. Также челябинцев поздравят солисты Мариинского и Большого театра, а завершит музыкальную программу вечера певица ANNA ASTI. Часть выступлений уже перенесена, но фейерверк пока по-прежнему запланирован на 22:00. Всего до 18 сентября запланировано 31 мероприятие.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 9 сентября проинспектирует ряд объектов в столице региона Об этом сообщили URA.RU в его пресс-службе. «В пятницу губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит ряд объектов в Челябинске. Он оценит ход работ по их реконструкции и благоустройству», — пояснили в пресс-службе. На следующий день после инспекции в Челябинске стартуют праздничные мероприятия, посвященные 286-летию города. На 10 сентября приходятся выступление Клавы Коки, NILETTO и ST. Также челябинцев поздравят солисты Мариинского и Большого театра, а завершит музыкальную программу вечера певица ANNA ASTI. Часть выступлений уже перенесена, но фейерверк пока по-прежнему запланирован на 22:00. Всего до 18 сентября запланировано 31 мероприятие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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