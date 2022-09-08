В Тюменской области нашли мясные полуфабрикаты, сделанные «из воздуха»

Бизнесмен из Тобольска изготовил 40 кг фарша, потратив на это в 20 раз меньше мяса

09 сентября 2022 в 12:42 Размер текста - 17 +

Судя по документам, бизнесмен смог сделать из свинины фарш двух видов — свиной и говяжий Фото: Александр Мамаев © URA.RU Индивидуальный предприниматель из Тобольска изготовил 40 килограммов свиного и говяжьего фарша, использовав 2,6 кг свинины. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области. Несоответствие в документах и весе продукции обнаружили специалисты ведомства. «ИП Дорохина И.Г. (Тобольск) оформил документы на производство продукции из нелогичного объема сырья. При анализе информации, размещенной в системе „Меркурий“, установлено, что 20 кг свиного и 21,6 кг говяжьего фарша были произведены из 2,65 кг свиного гуляша», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Специалисты обнаружили нарушение и объявили бизнесмену предостережение. Это не первый случай, когда в Тюменской области находят продукты, сделанные «из воздуха». Ранее URA.RU писало, что двое предпринимателей отправили на продажу в регионы России 140 тонн мяса и субпродуктов, использовав в 16 раз меньше сырья. А компания «Золотые Луга» отчиталась о производстве более девяти тонн продукции всего из 385 кг молока.

Индивидуальный предприниматель из Тобольска изготовил 40 килограммов свиного и говяжьего фарша, использовав 2,6 кг свинины. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области. Несоответствие в документах и весе продукции обнаружили специалисты ведомства. «ИП Дорохина И.Г. (Тобольск) оформил документы на производство продукции из нелогичного объема сырья. При анализе информации, размещенной в системе „Меркурий“, установлено, что 20 кг свиного и 21,6 кг говяжьего фарша были произведены из 2,65 кг свиного гуляша», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Специалисты обнаружили нарушение и объявили бизнесмену предостережение. Это не первый случай, когда в Тюменской области находят продукты, сделанные «из воздуха». Ранее URA.RU писало, что двое предпринимателей отправили на продажу в регионы России 140 тонн мяса и субпродуктов, использовав в 16 раз меньше сырья. А компания «Золотые Луга» отчиталась о производстве более девяти тонн продукции всего из 385 кг молока.