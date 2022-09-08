08 сентября 2022

Тюменских контрактников покрестили и простили им грехи перед отправкой на Украину. Фото

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Проводы контрактников. Тюмень , военные, солдаты, служба по контракту, контрактники
Перед отправкой на спецоперацию военные прошли таинства крещения и исповеди Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Контрактники из Тюменской области прошли процедуры исповеди и крещения перед поездкой на специальную военную операцию. Об этом сообщает пресс-служба Казачьего храма преподобного Серафима Саровского. Таинства состоялись в учебном центре, где бойцов тренируют для отправки на Донбасс.

«Тюменские контрактники были направлены в учебный центр в Нижегородской области, где проходит подготовка перед отправкой на спецоперацию. Настоятель храма — иерей Владимир, сопроводил тюменцев. На месте батюшка оборудовал походный храм, где покрестил троих бойцов. Еще 15 человек исповедовались», — сообщает пресс-служба храма.

Священнослужитель также раздал желающим иконки, молитвословы и крестики. Кроме того, он провел беседы с теми военнослужащими из Тюменской области, которые уже окончили обучение и уезжали на Донбасс.

О начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. В боевых действиях принимают участие российские военные, подписавшие контракты. В Тюменской области созданы собственные спецподразделения — «Тобол», «Тайга» и «Сибирь».

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Контрактники из Тюменской области прошли процедуры исповеди и крещения перед поездкой на специальную военную операцию. Об этом сообщает пресс-служба Казачьего храма преподобного Серафима Саровского. Таинства состоялись в учебном центре, где бойцов тренируют для отправки на Донбасс. «Тюменские контрактники были направлены в учебный центр в Нижегородской области, где проходит подготовка перед отправкой на спецоперацию. Настоятель храма — иерей Владимир, сопроводил тюменцев. На месте батюшка оборудовал походный храм, где покрестил троих бойцов. Еще 15 человек исповедовались», — сообщает пресс-служба храма. Священнослужитель также раздал желающим иконки, молитвословы и крестики. Кроме того, он провел беседы с теми военнослужащими из Тюменской области, которые уже окончили обучение и уезжали на Донбасс. О начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. В боевых действиях принимают участие российские военные, подписавшие контракты. В Тюменской области созданы собственные спецподразделения — «Тобол», «Тайга» и «Сибирь».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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