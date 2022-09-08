Перед отправкой на спецоперацию военные прошли таинства крещения и исповеди Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Контрактники из Тюменской области прошли процедуры исповеди и крещения перед поездкой на специальную военную операцию. Об этом сообщает пресс-служба Казачьего храма преподобного Серафима Саровского. Таинства состоялись в учебном центре, где бойцов тренируют для отправки на Донбасс.

«Тюменские контрактники были направлены в учебный центр в Нижегородской области, где проходит подготовка перед отправкой на спецоперацию. Настоятель храма — иерей Владимир, сопроводил тюменцев. На месте батюшка оборудовал походный храм, где покрестил троих бойцов. Еще 15 человек исповедовались», — сообщает пресс-служба храма.

Священнослужитель также раздал желающим иконки, молитвословы и крестики. Кроме того, он провел беседы с теми военнослужащими из Тюменской области, которые уже окончили обучение и уезжали на Донбасс.

О начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. В боевых действиях принимают участие российские военные, подписавшие контракты. В Тюменской области созданы собственные спецподразделения — «Тобол», «Тайга» и «Сибирь».

Фото: пресс-служба Казачьего храма преподобного Серафима Саровского

Фото: пресс-служба Казачьего храма преподобного Серафима Саровского