Служащая с «курганской Рублевки» заявила в полицию на своего начальника

Сотрудница администрации села Каширино Кетовского округа (часто именуемого «курганской Рублевкой») Елена Колупаева подала в полицию заявление о притеснении со стороны главы Андрея Истомина. О заявлении URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам (копия документа есть в распоряжении редакции).
Женщина полагает, что руководитель относится к ней с предубеждением, а также дал неправдивые показания в ее отношении. «По указанным обстоятельствам следователем СО МВД России по Кетовскому району <…> вынесено постановление о возбуждении уголовное дела в отношении меня по ч. 3 ст. 159 УК РФ», — сообщила Колупаева в полиции.
По ее мнению, Истомин оговаривает ее и угрожает из-за того, что она просит его работать в рамках законодательства. Также в заявлении она зафиксировала, что уголовное дело по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения возбудили после того, как Истомин подставил ее с отпуском.
По данным Колупаевой, руководитель летом 2021 года вызвал ее из отпуска, пообещав компенсировать отдых позднее. Она договорилась с ним о компенсации отдыха в конце сентября, но мужчина был на больничном и ей пришлось самой подписывать табели рабочего времени. Позднее в суде Истомин заявил, что не отпускал подчиненную на отдых, и она уехала в отпуск самовольно, злоупотребив и. о. главы.
Ранее URA.RU сообщало, что Курганский областной суд направил на пересмотр дело о мошенничестве в отношении Колупаевой в районный суд. Это произошло после апелляции потерпевшей стороны, представителем которой выступил глава Каширинской администрации.
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Сотрудница администрации села Каширино Кетовского округа (часто именуемого «курганской Рублевкой») Елена Колупаева подала в полицию заявление о притеснении со стороны главы Андрея Истомина. О заявлении URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам (копия документа есть в распоряжении редакции). Женщина полагает, что руководитель относится к ней с предубеждением, а также дал неправдивые показания в ее отношении. «По указанным обстоятельствам следователем СО МВД России по Кетовскому району <…> вынесено постановление о возбуждении уголовное дела в отношении меня по ч. 3 ст. 159 УК РФ», — сообщила Колупаева в полиции. По ее мнению, Истомин оговаривает ее и угрожает из-за того, что она просит его работать в рамках законодательства. Также в заявлении она зафиксировала, что уголовное дело по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения возбудили после того, как Истомин подставил ее с отпуском. По данным Колупаевой, руководитель летом 2021 года вызвал ее из отпуска, пообещав компенсировать отдых позднее. Она договорилась с ним о компенсации отдыха в конце сентября, но мужчина был на больничном и ей пришлось самой подписывать табели рабочего времени. Позднее в суде Истомин заявил, что не отпускал подчиненную на отдых, и она уехала в отпуск самовольно, злоупотребив и. о. главы. Ранее URA.RU сообщало, что Курганский областной суд направил на пересмотр дело о мошенничестве в отношении Колупаевой в районный суд. Это произошло после апелляции потерпевшей стороны, представителем которой выступил глава Каширинской администрации.