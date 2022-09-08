Служащая с «курганской Рублевки» заявила в полицию на своего начальника

В Курганской области служащая написала заявление в полицию на главу администрации села Каширино

В Курганской области скандал между служащими администрации кетовского села дошел до полиции и суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудница администрации села Каширино Кетовского округа (часто именуемого «курганской Рублевкой») Елена Колупаева подала в полицию заявление о притеснении со стороны главы Андрея Истомина. О заявлении URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам (копия документа есть в распоряжении редакции).

Женщина полагает, что руководитель относится к ней с предубеждением, а также дал неправдивые показания в ее отношении. «По указанным обстоятельствам следователем СО МВД России по Кетовскому району <…> вынесено постановление о возбуждении уголовное дела в отношении меня по ч. 3 ст. 159 УК РФ», — сообщила Колупаева в полиции.

По ее мнению, Истомин оговаривает ее и угрожает из-за того, что она просит его работать в рамках законодательства. Также в заявлении она зафиксировала, что уголовное дело по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения возбудили после того, как Истомин подставил ее с отпуском.

По данным Колупаевой, руководитель летом 2021 года вызвал ее из отпуска, пообещав компенсировать отдых позднее. Она договорилась с ним о компенсации отдыха в конце сентября, но мужчина был на больничном и ей пришлось самой подписывать табели рабочего времени. Позднее в суде Истомин заявил, что не отпускал подчиненную на отдых, и она уехала в отпуск самовольно, злоупотребив и. о. главы.

Ранее URA.RU сообщало, что Курганский областной суд направил на пересмотр дело о мошенничестве в отношении Колупаевой в районный суд. Это произошло после апелляции потерпевшей стороны, представителем которой выступил глава Каширинской администрации.