Профессор Блаво рассказал, когда опасно пить кофе

Профессор Блаво: кофе на голодный желудок вызывает зависимость и болезни

10 сентября 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Кофе на голодный желудок приводит к зависимости, сказал Рушель Блаво Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Употребление кофе натощак несет за собой риски гастрита, язвы, повышенного давления и формирования зависимости. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил доктор медицинских наук, профессор, психотерапевт, главный врач медицинского центра Versailles Рушель Блаво. «Некоторые любят пить кофе с утра натощак, не представляя, что вместо положительного эффекта, наоборот, любимый напиток приносит лишь вред. Дело в том, что он способствует повышению кислотности, и если употреблять его натощак, то происходит раздражение слизистой, появляется изжога, вздутие, боли и другие неприятные симптомы. Если регулярно пить кофе на пустой желудок, это может спровоцировать гастрит, язву и другие заболевания ЖКТ. Этот напиток также вызывает зависимость. Если приучить себя пить кофе с утра на пустой желудок, то мозг просто перестанет просыпаться без дополнительного допинга», — сказал Рушель Блаво. По его словам, употребление кофе натощак негативно сказывается на гормональном фоне. «С утра в организме вырабатывается кортизол — гормон, отвечающий за активность, в больших количествах он вызывает стресс. А кофе стимулирует еще большую выработку, что может повлечь за собой такие неприятные симптомы, как высокое давление, учащенное сердцебиение, тревожные состояния. Ежедневное употребление кофе на голодный желудок приводит к сбоям в выработке кортизола, серотонина и других гормонов», — объяснил профессор. Профессор назвал основные правила безопасного употребления этого напитка. «Не пить кофе натощак. Лучшим временем для употребления кофе считаются часы с 9:30—10:30 и с 14:30—15:30, в эти периоды организм лучше всего усваивает данный напиток. Пить кофе желательно с растительным или животным молоком, сливками. Старайтесь не пить растворимый, с добавками, сахаром и ароматизаторами. Выбирайте качественный натуральный кофе — в зернах или молотый. Правильное употребление сведет к минимуму негативные последствия напитка и доставит вам настоящее удовольствие», — подчеркнул Блаво. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Употребление кофе натощак несет за собой риски гастрита, язвы, повышенного давления и формирования зависимости. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил доктор медицинских наук, профессор, психотерапевт, главный врач медицинского центра Versailles Рушель Блаво. «Некоторые любят пить кофе с утра натощак, не представляя, что вместо положительного эффекта, наоборот, любимый напиток приносит лишь вред. Дело в том, что он способствует повышению кислотности, и если употреблять его натощак, то происходит раздражение слизистой, появляется изжога, вздутие, боли и другие неприятные симптомы. Если регулярно пить кофе на пустой желудок, это может спровоцировать гастрит, язву и другие заболевания ЖКТ. Этот напиток также вызывает зависимость. Если приучить себя пить кофе с утра на пустой желудок, то мозг просто перестанет просыпаться без дополнительного допинга», — сказал Рушель Блаво. По его словам, употребление кофе натощак негативно сказывается на гормональном фоне. «С утра в организме вырабатывается кортизол — гормон, отвечающий за активность, в больших количествах он вызывает стресс. А кофе стимулирует еще большую выработку, что может повлечь за собой такие неприятные симптомы, как высокое давление, учащенное сердцебиение, тревожные состояния. Ежедневное употребление кофе на голодный желудок приводит к сбоям в выработке кортизола, серотонина и других гормонов», — объяснил профессор. Профессор назвал основные правила безопасного употребления этого напитка. «Не пить кофе натощак. Лучшим временем для употребления кофе считаются часы с 9:30—10:30 и с 14:30—15:30, в эти периоды организм лучше всего усваивает данный напиток. Пить кофе желательно с растительным или животным молоком, сливками. Старайтесь не пить растворимый, с добавками, сахаром и ароматизаторами. Выбирайте качественный натуральный кофе — в зернах или молотый. Правильное употребление сведет к минимуму негативные последствия напитка и доставит вам настоящее удовольствие», — подчеркнул Блаво.