Пермяки скупают туры в Турцию, несмотря на «несезон»

Турагенты: пермяки выбирают для отдыха в осенние школьные каникулы Турцию

Пермяки покупают туры в Турцию на осенние школьные каникулы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Перми активно покупают туры в Турцию на период осенних школьных каникул: с 29 октября по 6 ноября. Пермский турагент Кристина Бармина рассказала URA.RU о причинах высокого спроса в «несезон» для этой страны.

«На данный момент Турция — это единственная страна, куда можно улететь прямым рейсом из Перми. Это особенно важно, когда летишь с детьми, особенно маленькими. До последнего летом все ждали открытия прямых рейсов из Перми в Египет, аэрофлот даже получил разрешение на полеты, но пока их нет. И будут ли — неизвестно», — рассказала URA.RU турагент.

Кристина Бармина также отметила, что в Турции, как правило, во всех отелях работает система «Все включено», что тоже удобно для путешествий с детьми. И немаловажным фактором является цена вопроса: хотя цены на туры в Турцию по-прежнему достаточно высоки, другие направления — еще дороже.

По словам турагента, первым вопросом от пермяков при выборе такого тура является «а не холодно ли купаться?». Как правило, пляжный сезон в Турции заканчивается в середине октября. Однако, в последние годы на южных курортах Турции стоит долго жаркая погода, туристы купаются и в ноябре.

«Вода уже — не парное молоко, конечно. Но, теплее, чем в мае: огромная масса воды после лета остывает медленно, постепенно», — пояснила Кристина Бармина.

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