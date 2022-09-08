В новом Кафедральном соборе на 99% выполнено благоустройство территории Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер 9 сентября посетил строительство нового Кафедрального собора на северо-западе Челябинска, возле ледовой арены «Трактор». Глава региона своими руками наклеил мозаику на фасад будущего храма, передает корреспондент URA.RU.

«Главное, у раствора не должно быть корочки. Можете взять любой инструмент и попробовать», — предложили декораторы губернатору, и Текслер начал выкладывать мозаичную композицию.

В новом соборе на 99% выполнено благоустройство территории. Завершаются работы по фасаду. Идет отделка внутри собора. Внутри храма будут использованы каслинское литье, златоустовская гравюра, а также добываемый на Урале мрамор и гранит. Вместе с губернатором строительство храма посетила мэр Челябинска Наталья Котова. Она также наклеила мозаику.

Строительство Кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске началось в 2013 году. Пожертвования на его возведение собирали в Челябинске и по всей области. В 2020 году к восстановлению собора подключился бизнес. Расходы на строительные работы и внутреннее убранство собора взяли на себя РМК и «Ариант». Решение о пожертвовании Челябинской епархии принято по личной просьбе губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

До революции Христорождественский собор был главным храмом Челябинска. В 1932 году его снесли, возведя на месте храма Оперный театр. Спустя 80 лет собор решили возвести заново на северо-западе. После установки крестов на его куполах высота храма достигнет почти 70 метров.

Текслер посетил строительство собора в рамках инспекционной проверки в канун Дня города. Основные праздничные мероприятия, посвященные 286-й годовщине основания Челябинска, стартуют 10 сентября.

Новый Кафедральный собор строят на северо-западе возле ледовой арены «Трактор» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Расходы на строительные работы и внутреннее убранство собора взяли на себя РМК и «Ариант» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU