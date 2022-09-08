Из-за холодов жители Ишима требуют включить отопление раньше срока

Жители Ишима мерзнут из-за неработающих батарей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Ишима Тюменской области вынуждены ходить дома в шерстяных носках из-за отсутствия отопления. Об этом они рассказали в паблике «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте». В комментариях к записи ишимцы требуют начать отопительный сезон раньше срока из-за холодной погоды.

«Когда включат отопление, дома „дубак-челенж“? Хожу в шерстяных носках и толстовке», — написал анонимный автор публикации.

В комментариях к записи местные жители поддержали его негодование. «Пишут, отопительный период начинается, когда температура воздуха 8 градусов и ниже. Никак не пойму, а оплату берут за полный месяц, с 1 сентября», — отметила Татьяна Королева. «Странно. Газа нет в Европе, а мерзнем мы. Почему так?» — поинтересовался Александр Шмелев. «Спасает сплит-система (кондиционер), рекомендую. В жару охладит, в холод согреет», — добавил Александр Горскин.

В администрацию Ишима направлен запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU указывало, что в Тобольске отопительный сезон начнется с 12 сентября. Глава города Максим Афанасьев уже подписал соответствующее постановление.