В Кремле ждут туристов из недружественных стран

09 сентября 2022 в 14:35 Размер текста - 17 +

Песков: в России не планируют вводить ограничения в отношении европейцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России заинтересованы в том, чтобы в страну приезжали все иностранные граждане, поэтому о введении зеркальных визовых мер по отношению к Европе пока речи не идет. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы будем делать то, что соответствует нашим интересам. Нашим интересам соответствуют контршаги, но не всегда они носят зеркальный характер», — отметил Песков. Он добавил, что в России заинтересованы приезде туристов, в том числе из недружественных стран. Ранее постпреды стран ЕС одобрили остановку упрощенного визового режима с Россией.

В России заинтересованы в том, чтобы в страну приезжали все иностранные граждане, поэтому о введении зеркальных визовых мер по отношению к Европе пока речи не идет. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы будем делать то, что соответствует нашим интересам. Нашим интересам соответствуют контршаги, но не всегда они носят зеркальный характер», — отметил Песков. Он добавил, что в России заинтересованы приезде туристов, в том числе из недружественных стран. Ранее постпреды стран ЕС одобрили остановку упрощенного визового режима с Россией.