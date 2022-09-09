В Кремле ждут туристов из недружественных стран

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Песков: в России не планируют вводить ограничения в отношении европейцев Фото:

В России заинтересованы в том, чтобы в страну приезжали все иностранные граждане, поэтому о введении зеркальных визовых мер по отношению к Европе пока речи не идет. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы будем делать то, что соответствует нашим интересам. Нашим интересам соответствуют контршаги, но не всегда они носят зеркальный характер», — отметил Песков.

Он добавил, что в России заинтересованы приезде туристов, в том числе из недружественных стран. Ранее постпреды стран ЕС одобрили остановку упрощенного визового режима с Россией.

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В России заинтересованы в том, чтобы в страну приезжали все иностранные граждане, поэтому о введении зеркальных визовых мер по отношению к Европе пока речи не идет. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы будем делать то, что соответствует нашим интересам. Нашим интересам соответствуют контршаги, но не всегда они носят зеркальный характер», — отметил Песков. Он добавил, что в России заинтересованы приезде туристов, в том числе из недружественных стран. Ранее постпреды стран ЕС одобрили остановку упрощенного визового режима с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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