РИАН: Евросоюз отказался от упрощенного визового режима с Россией

РИАН: в Евросоюзе одобрили остановку упрощенной выдачи виз россиянам

07 сентября 2022 в 19:31 Размер текста - 17 +

Окончательное решение о визах для РФ будет принято в пятницу Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Россиянам ограничивают выдачу виз В Евросоюзе одобрили остановку упрощенного визового режима с Россией. Об этом сообщил источник РИА «Новости». «Постпреды стран ЕС одобрили остановку упрощенного визового режима с Россией. Решение окончательно утвердят министры в пятницу», — заявил собеседник. Ранее источник утверждал, что соглашение об упрощении визового режима с Россией может быть остановлено уже с 12 сентября. На это представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что остановка упрощенного визового режима является прямым нарушением. По данным британского издания openDemocracy, полная приостановка действия визового соглашения означает, что граждане РФ должны будут платить на 50 евро больше за каждое заявление на получение шенгенской туристической визы. Корме того, оформление будет занимать больше времени, отклоняться будет больше пакетов документов.

В Евросоюзе одобрили остановку упрощенного визового режима с Россией. Об этом сообщил источник РИА «Новости». «Постпреды стран ЕС одобрили остановку упрощенного визового режима с Россией. Решение окончательно утвердят министры в пятницу», — заявил собеседник. Ранее источник утверждал, что соглашение об упрощении визового режима с Россией может быть остановлено уже с 12 сентября. На это представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что остановка упрощенного визового режима является прямым нарушением. По данным британского издания openDemocracy, полная приостановка действия визового соглашения означает, что граждане РФ должны будут платить на 50 евро больше за каждое заявление на получение шенгенской туристической визы. Корме того, оформление будет занимать больше времени, отклоняться будет больше пакетов документов.