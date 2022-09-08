Куйвашев и Якушев исполнили мечту хоккеистов Екатеринбурга

Евгений Куйвашев и Владимир Якушев заложили первый камень второй очереди «Дацюк Арены»Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред президента России в УрФО Владимир Якушев заложили первый камень второй очереди «Дацюк Арены». Как рассказал глава региона, в данном комплексе на втором этаже расположится ледовая арена.
«В комплексе различными видами спорта смогут заниматься больше 2700 детей. Здание построят на грант в размере 100 млн рублей, который команда СВ „Металл“ выиграла в Ночной хоккейной лиге и передала Екатеринбургу. Пожелал ребятам успехов и побед. Уверен, номер 13, под которым играл Павел Дацюк, станет для арены счастливым», — написал Куйвашев в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU уже писало, что власти региона планировали направить грант от Минспорта РФ в 100 млн рублей на вторую очередь «Дацюк-Арены». Игроки екатеринбургской команды «СВ Металл» данное решение поддержали. Современный спортивный комплекс для молодых хоккеистов, названный в честь известного уральского хоккеиста Павла Дацюка, находится в Екатеринбурге. В распоряжении комплекса есть большое ледовое поле, спортивные залы и два зала для обработки бросков с имитатором вратаря.
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред президента России в УрФО Владимир Якушев заложили первый камень второй очереди «Дацюк Арены». Как рассказал глава региона, в данном комплексе на втором этаже расположится ледовая арена. «В комплексе различными видами спорта смогут заниматься больше 2700 детей. Здание построят на грант в размере 100 млн рублей, который команда СВ „Металл“ выиграла в Ночной хоккейной лиге и передала Екатеринбургу. Пожелал ребятам успехов и побед. Уверен, номер 13, под которым играл Павел Дацюк, станет для арены счастливым», — написал Куйвашев в своем telegram-канале. Ранее URA.RU уже писало, что власти региона планировали направить грант от Минспорта РФ в 100 млн рублей на вторую очередь «Дацюк-Арены». Игроки екатеринбургской команды «СВ Металл» данное решение поддержали. Современный спортивный комплекс для молодых хоккеистов, названный в честь известного уральского хоккеиста Павла Дацюка, находится в Екатеринбурге. В распоряжении комплекса есть большое ледовое поле, спортивные залы и два зала для обработки бросков с имитатором вратаря.