Куйвашев вернулся к забытой традиции, спасая победу на выборах

К операции подключились мэр и полпред. Но уверенности нет до сих пор

20 августа 2022 в 19:55 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев появился на Дне города в Екатеринбурге впервые с 2019 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, у которого осталось три недели до конца кампании, столкнулся со сложнейшим предвыборным испытанием. Чтобы заполучить расположение избирателей в Екатеринбурге, где рейтинги власти традиционно невысоки, глава области впервые за несколько лет вышел на празднование Дня города. Этот жест, впрочем, не подарил спокойствие, а лишь сильнее закрутил интригу: рейтинг кандидата в уральской столице крайне далек от оптимистичного, а второй тур по-прежнему возможен. Нынешний день рождения Екатеринбурга принято считать генеральной репетицией грядущего 300-летия города. Но особый подтекст праздник имел не только для команды мэра Алексея Орлова, но и для губернатора Куйвашева. Прежде исправно бывая на Днях города, в последний раз он посетил торжества еще в 2019-м. А в последующие годы их пропускал, официально — из-за пандемии коронавируса. Теперь же проигнорировать праздник губернатор не мог: до выборов остается все меньше времени, а уверенности в легкой победе нет. Евгения Куйвашева сопровождали полпред Владимир Якушев (в центре) и мэр Алексей Орлов (справа) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На официальную часть (после закрытого фуршета на 90 человек в мэрии) Куйвашев пришел в сопровождении Орлова и полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева. Появление полпреда стало для многих неожиданностью, поскольку его предшественники никогда прежде не посещали Дни города. Однако собеседники URA.RU, знающие Якушева со времен работы тюменским губернатором, объясняют: он принципиально не пропускал подобные праздники, будь то день рождения Тюмени, Тобольска или Ишима. Став полпредом, Якушев сохранил традицию: в 2021-м приезжал на День города в Курган, а неделю назад — в Нижний Тагил. На приближение выборов указывали даже поздравительные слова Орлова, которыми был открыт День города. Обращаясь к собравшимся екатеринбуржцам с трибуны, он подчеркивал, что город преображается благодаря «непосредственному участию» Куйвашева. А часть своей речи и вовсе отвел под агитацию, пересказав три пункта из предвыборной программы шефа. Статья по теме Куйвашев раскрыл уральцам, какой будет их жизнь следующие 5 лет «В течение пяти лет Екатеринбург должен безоговорочно закрепить за собой статус студенческой столицы России. Для развития высшего образования по инициативе нашего губернатора будет запущена масштабная программа „Кампус“. В работе концепция по развитию ВИЗа-Правобережного, который может стать новым крупным административным и культурным центром нашего города. А на Широкой речке начата реализация проекта по созданию IT-кластера на базе нашего „уральского Google“ — компании „СКБ-Контур“», — рассказывал Орлов горожанам. Очевидцы обратили внимание, как, закончив выступление, Орлов обращался взглядом к Куйвашеву, словно рассчитывая на отзыв. Начальник в ответ благодарно кивнул и отправился к трибуне — агитировать за себя уже самостоятельно. И, кажется, замысел был тут же приведен в действие: в своем поздравлении губернатор осыпал Екатеринбург комплиментами и провозгласил его уникальность. «Екатеринбург — это город молодежи и студентов. Город-новатор и труженик, город-романтик и мечтатель. Но самое главное: это город храбрых, сильных и хороших людей. Это наш с вами город. И я хочу поблагодарить всех вас, дорогие друзья, за все, что вы делаете для города. Вы замечательные. Я горжусь вами», — зарабатывал губернатор очки у собравшихся. Чиновничью делегацию на празднике возглавил Куйвашев. Несмотря на более высокий статус, полпред Якушев возражать не стал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU И тут же давал понять, что рассчитывает на ответную благодарность 11 сентября: «У Екатеринбурга и всей Свердловской области впереди много планов и грандиозных проектов. Уверен, что вместе мы сможем все планы воплотить в жизнь. Мы — уральцы. Мы вместе. Мы одна большая команда созидателей. Все у нас получится». Закончив с поздравлениями, Куйвашев в составе VIP-делегации отправился гулять по городу. Еще утром, за несколько часов до праздника, губернатор делал намек, что идет на улицы ради екатеринбургского избирателя. «Собираюсь весь день отмечать вместе с горожанами, не стесняйтесь подходить», — призывал Куйвашев в telegram-канале. Любопытно, что ожидаемой огромной свиты из министров и заместителей губернатора с Куйвашевым не оказалось. По информации URA.RU, глава региона, желая оставаться в центре внимания, заранее попросил подчиненных не приходить на его предвыборные мероприятия. Несмотря на то, что статус хозяина торжества принадлежал Орлову, путешествующих по праздничным площадкам чиновников возглавил именно Куйвашев. Сперва на улице Вайнера на глазах десятков горожан они запустили часы обратного отсчета до 300-летия Екатеринбурга. Затем, продираясь через толпу отдыхающих, осмотрели площадку «Атмофеста», где Куйвашеву показали уникальные растения и предложили вырастить собственное. А на улице 8 Марта изучили раллийные машины именитого гонщика и по совместительству депутата Сергея Карякина. Пока коллеги обсуждали хозяйственные вопросы, полпред общался со своим однофамильцем, легендой хоккея Александром Якушевым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Особенно ждали Куйвашева игроки екатеринбургской команды «СВ Металл» — действующие обладатели кубка Ночной хоккейной лиги. Согласно правилам, победивший клуб приносит своему региону грант от Минспорта РФ в 100 млн рублей на строительство нового катка. И хоккеисты хотели услышать мнение губернатора. «Сейчас главное определиться, где будем строить», — соглашался Куйвашев, глядя на Орлова. «Сейчас есть мысль, что [это будет] вторая очередь „Дацюк-Арены“. И ребята [из „СВ Металл“] поддержали», — рапортовал мэр. А пока шло обсуждение, страстный любитель хоккея полпред Якушев тепло общался со своим однофамильцем — легендарным игроком сборной СССР Александром Якушевым. Завершилась двухчасовая VIP-прогулка выставкой ретро-автомобилей и торжественным возложением цветов к памятнику основателям Екатеринбурга Татищеву и де Геннину. Сразу после церемонии от делегации отделился полпред, а затем до вечернего шоу-концерта со всеми попрощался и губернатор. Окружение Куйвашева признало, что прогулка прошла как надо. Внимания избирателей Куйвашев получил сполна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Впрочем, команде кандидата по-прежнему есть о чем переживать. По данным URA.RU, Куйвашев, имея в целом по области уверенный рейтинг выше 60%, в Екатеринбурге лишен широкой поддержки. За три недели до выборов в крупнейшем городе региона, где живет треть всех избирателей, его показатель ниже 40%. В губернаторском штабе помнят, что на голосовании-2017 именно екатеринбургские цифры тянули общий результат вниз, и всерьез обсуждают вероятность второго тура в этот раз. Как бы то ни было, свою порцию внимания избирателей Куйвашев все же получил. Узнавшие губернатора екатеринбуржцы дарили памятные сувениры: камуфляжную кепку, футболку с надписью «Урал» и даже настоящего краба. «Почувствовал себя немного Леонидом Якубовичем», — шутил Куйвашев позднее. А уже у самого дома Севастьянова, где находится рабочий кабинет губернатора, его поймали желающие сделать селфи, только вышедшие с выставки ретро-каров. «С автомобилями не разрешают, так хоть с вами», — обратилась к Куйвашеву горожанка. И, как и полтора десятка других, получила свое фото с губернатором. 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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, у которого осталось три недели до конца кампании, столкнулся со сложнейшим предвыборным испытанием. Чтобы заполучить расположение избирателей в Екатеринбурге, где рейтинги власти традиционно невысоки, глава области впервые за несколько лет вышел на празднование Дня города. Этот жест, впрочем, не подарил спокойствие, а лишь сильнее закрутил интригу: рейтинг кандидата в уральской столице крайне далек от оптимистичного, а второй тур по-прежнему возможен. Нынешний день рождения Екатеринбурга принято считать генеральной репетицией грядущего 300-летия города. Но особый подтекст праздник имел не только для команды мэра Алексея Орлова, но и для губернатора Куйвашева. Прежде исправно бывая на Днях города, в последний раз он посетил торжества еще в 2019-м. А в последующие годы их пропускал, официально — из-за пандемии коронавируса. Теперь же проигнорировать праздник губернатор не мог: до выборов остается все меньше времени, а уверенности в легкой победе нет. На официальную часть (после закрытого фуршета на 90 человек в мэрии) Куйвашев пришел в сопровождении Орлова и полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева. Появление полпреда стало для многих неожиданностью, поскольку его предшественники никогда прежде не посещали Дни города. Однако собеседники URA.RU, знающие Якушева со времен работы тюменским губернатором, объясняют: он принципиально не пропускал подобные праздники, будь то день рождения Тюмени, Тобольска или Ишима. Став полпредом, Якушев сохранил традицию: в 2021-м приезжал на День города в Курган, а неделю назад — в Нижний Тагил. На приближение выборов указывали даже поздравительные слова Орлова, которыми был открыт День города. Обращаясь к собравшимся екатеринбуржцам с трибуны, он подчеркивал, что город преображается благодаря «непосредственному участию» Куйвашева. А часть своей речи и вовсе отвел под агитацию, пересказав три пункта из предвыборной программы шефа. «В течение пяти лет Екатеринбург должен безоговорочно закрепить за собой статус студенческой столицы России. Для развития высшего образования по инициативе нашего губернатора будет запущена масштабная программа „Кампус“. В работе концепция по развитию ВИЗа-Правобережного, который может стать новым крупным административным и культурным центром нашего города. А на Широкой речке начата реализация проекта по созданию IT-кластера на базе нашего „уральского Google“ — компании „СКБ-Контур“», — рассказывал Орлов горожанам. Очевидцы обратили внимание, как, закончив выступление, Орлов обращался взглядом к Куйвашеву, словно рассчитывая на отзыв. Начальник в ответ благодарно кивнул и отправился к трибуне — агитировать за себя уже самостоятельно. И, кажется, замысел был тут же приведен в действие: в своем поздравлении губернатор осыпал Екатеринбург комплиментами и провозгласил его уникальность. «Екатеринбург — это город молодежи и студентов. Город-новатор и труженик, город-романтик и мечтатель. Но самое главное: это город храбрых, сильных и хороших людей. Это наш с вами город. И я хочу поблагодарить всех вас, дорогие друзья, за все, что вы делаете для города. Вы замечательные. Я горжусь вами», — зарабатывал губернатор очки у собравшихся. И тут же давал понять, что рассчитывает на ответную благодарность 11 сентября: «У Екатеринбурга и всей Свердловской области впереди много планов и грандиозных проектов. Уверен, что вместе мы сможем все планы воплотить в жизнь. Мы — уральцы. Мы вместе. Мы одна большая команда созидателей. Все у нас получится». Закончив с поздравлениями, Куйвашев в составе VIP-делегации отправился гулять по городу. Еще утром, за несколько часов до праздника, губернатор делал намек, что идет на улицы ради екатеринбургского избирателя. «Собираюсь весь день отмечать вместе с горожанами, не стесняйтесь подходить», — призывал Куйвашев в telegram-канале. Любопытно, что ожидаемой огромной свиты из министров и заместителей губернатора с Куйвашевым не оказалось. По информации URA.RU, глава региона, желая оставаться в центре внимания, заранее попросил подчиненных не приходить на его предвыборные мероприятия. Несмотря на то, что статус хозяина торжества принадлежал Орлову, путешествующих по праздничным площадкам чиновников возглавил именно Куйвашев. Сперва на улице Вайнера на глазах десятков горожан они запустили часы обратного отсчета до 300-летия Екатеринбурга. Затем, продираясь через толпу отдыхающих, осмотрели площадку «Атмофеста», где Куйвашеву показали уникальные растения и предложили вырастить собственное. А на улице 8 Марта изучили раллийные машины именитого гонщика и по совместительству депутата Сергея Карякина. Особенно ждали Куйвашева игроки екатеринбургской команды «СВ Металл» — действующие обладатели кубка Ночной хоккейной лиги. Согласно правилам, победивший клуб приносит своему региону грант от Минспорта РФ в 100 млн рублей на строительство нового катка. И хоккеисты хотели услышать мнение губернатора. «Сейчас главное определиться, где будем строить», — соглашался Куйвашев, глядя на Орлова. «Сейчас есть мысль, что [это будет] вторая очередь „Дацюк-Арены“. И ребята [из „СВ Металл“] поддержали», — рапортовал мэр. А пока шло обсуждение, страстный любитель хоккея полпред Якушев тепло общался со своим однофамильцем — легендарным игроком сборной СССР Александром Якушевым. Завершилась двухчасовая VIP-прогулка выставкой ретро-автомобилей и торжественным возложением цветов к памятнику основателям Екатеринбурга Татищеву и де Геннину. Сразу после церемонии от делегации отделился полпред, а затем до вечернего шоу-концерта со всеми попрощался и губернатор. Окружение Куйвашева признало, что прогулка прошла как надо. Впрочем, команде кандидата по-прежнему есть о чем переживать. По данным URA.RU, Куйвашев, имея в целом по области уверенный рейтинг выше 60%, в Екатеринбурге лишен широкой поддержки. За три недели до выборов в крупнейшем городе региона, где живет треть всех избирателей, его показатель ниже 40%. В губернаторском штабе помнят, что на голосовании-2017 именно екатеринбургские цифры тянули общий результат вниз, и всерьез обсуждают вероятность второго тура в этот раз. Как бы то ни было, свою порцию внимания избирателей Куйвашев все же получил. Узнавшие губернатора екатеринбуржцы дарили памятные сувениры: камуфляжную кепку, футболку с надписью «Урал» и даже настоящего краба. «Почувствовал себя немного Леонидом Якубовичем», — шутил Куйвашев позднее. А уже у самого дома Севастьянова, где находится рабочий кабинет губернатора, его поймали желающие сделать селфи, только вышедшие с выставки ретро-каров. «С автомобилями не разрешают, так хоть с вами», — обратилась к Куйвашеву горожанка. И, как и полтора десятка других, получила свое фото с губернатором.