Челябинки Маргарита Куминова и Юлия Янковская придумали необычный способ сбора грибов в лесу. Перед отправкой на «тихую охоту» женщины станцевали шаманский танец с бубном, в котором просили лешего дать им хороший урожай. Видео танца они опубликовали в социальных сетях.
«Ладно, фото на память и понеслась. Рита достает… Нет, не ведро, и даже не нож. Бубен, и не один, а два! Я, конечно, юмористка, но бубен…. А что ни сделаешь, чтобы найти опят? Да легко, бубен так бубен. Если бы видели, что мы вытворяли: пели, плясали, молились», — рассказала Юлия Янковская в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте».
В этой же группе Маргарита Куминова также написала про обряд. Женщина рассказала, что очень напугала маму своими танцами. Она подумала, что у дочери проблемы с психикой.
По фотографиям женщин видно, что их методы сработали. Обе собрали по полному лукошку опят.
Сезон сбора опят начался с наступлением осени. Однако многие из любителей «тихой охоты» пишут, что грибов в лесах области почти не осталось. Все грибники ждут дождей для урожая.
Женщины с помощью бубнов решили задобрить лешего
Фото: Маргарита Куминова в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте».
В результате женщины набрали по ведру грибов
Фото: Юлия Янковская в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте».
Челябинки Маргарита Куминова и Юлия Янковская придумали необычный способ сбора грибов в лесу. Перед отправкой на «тихую охоту» женщины станцевали шаманский танец с бубном, в котором просили лешего дать им хороший урожай. Видео танца они опубликовали в социальных сетях. «Ладно, фото на память и понеслась. Рита достает… Нет, не ведро, и даже не нож. Бубен, и не один, а два! Я, конечно, юмористка, но бубен…. А что ни сделаешь, чтобы найти опят? Да легко, бубен так бубен. Если бы видели, что мы вытворяли: пели, плясали, молились», — рассказала Юлия Янковская в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте». В этой же группе Маргарита Куминова также написала про обряд. Женщина рассказала, что очень напугала маму своими танцами. Она подумала, что у дочери проблемы с психикой. По фотографиям женщин видно, что их методы сработали. Обе собрали по полному лукошку опят. Сезон сбора опят начался с наступлением осени. Однако многие из любителей «тихой охоты» пишут, что грибов в лесах области почти не осталось. Все грибники ждут дождей для урожая.