Женщины набрали полные ведра опят Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Челябинки Маргарита Куминова и Юлия Янковская придумали необычный способ сбора грибов в лесу. Перед отправкой на «тихую охоту» женщины станцевали шаманский танец с бубном, в котором просили лешего дать им хороший урожай. Видео танца они опубликовали в социальных сетях.

«Ладно, фото на память и понеслась. Рита достает… Нет, не ведро, и даже не нож. Бубен, и не один, а два! Я, конечно, юмористка, но бубен…. А что ни сделаешь, чтобы найти опят? Да легко, бубен так бубен. Если бы видели, что мы вытворяли: пели, плясали, молились», — рассказала Юлия Янковская в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте».

В этой же группе Маргарита Куминова также написала про обряд. Женщина рассказала, что очень напугала маму своими танцами. Она подумала, что у дочери проблемы с психикой.

По фотографиям женщин видно, что их методы сработали. Обе собрали по полному лукошку опят.

Сезон сбора опят начался с наступлением осени. Однако многие из любителей «тихой охоты» пишут, что грибов в лесах области почти не осталось. Все грибники ждут дождей для урожая.

Женщины с помощью бубнов решили задобрить лешего Фото: Маргарита Куминова в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте».