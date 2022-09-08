08 сентября 2022

Челябинки набрали грибов после шаманских танцев с бубном. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенняя природа, разное Курган, грибы, опята
Женщины набрали полные ведра опят Фото:

Челябинки Маргарита Куминова и Юлия Янковская придумали необычный способ сбора грибов в лесу. Перед отправкой на «тихую охоту» женщины станцевали шаманский танец с бубном, в котором просили лешего дать им хороший урожай. Видео танца они опубликовали в социальных сетях.

«Ладно, фото на память и понеслась. Рита достает… Нет, не ведро, и даже не нож. Бубен, и не один, а два! Я, конечно, юмористка, но бубен…. А что ни сделаешь, чтобы найти опят? Да легко, бубен так бубен. Если бы видели, что мы вытворяли: пели, плясали, молились», — рассказала Юлия Янковская в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте».

В этой же группе Маргарита Куминова также написала про обряд. Женщина рассказала, что очень напугала маму своими танцами. Она подумала, что у дочери проблемы с психикой.

По фотографиям женщин видно, что их методы сработали. Обе собрали по полному лукошку опят.

Сезон сбора опят начался с наступлением осени. Однако многие из любителей «тихой охоты» пишут, что грибов в лесах области почти не осталось. Все грибники ждут дождей для урожая.

Женщины с помощью бубнов решили задобрить лешего
Фото:
В результате женщины набрали по ведру грибов
Фото:

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Челябинки Маргарита Куминова и Юлия Янковская придумали необычный способ сбора грибов в лесу. Перед отправкой на «тихую охоту» женщины станцевали шаманский танец с бубном, в котором просили лешего дать им хороший урожай. Видео танца они опубликовали в социальных сетях. «Ладно, фото на память и понеслась. Рита достает… Нет, не ведро, и даже не нож. Бубен, и не один, а два! Я, конечно, юмористка, но бубен…. А что ни сделаешь, чтобы найти опят? Да легко, бубен так бубен. Если бы видели, что мы вытворяли: пели, плясали, молились», — рассказала Юлия Янковская в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте». В этой же группе Маргарита Куминова также написала про обряд. Женщина рассказала, что очень напугала маму своими танцами. Она подумала, что у дочери проблемы с психикой. По фотографиям женщин видно, что их методы сработали. Обе собрали по полному лукошку опят. Сезон сбора опят начался с наступлением осени. Однако многие из любителей «тихой охоты» пишут, что грибов в лесах области почти не осталось. Все грибники ждут дождей для урожая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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