Песков: Путин не поедет на похороны Елизаветы II

09 сентября 2022 в 14:37 Размер текста - 17 +

Ранее Владимир Путин выразил Карлу III соболезнования в связи со смертью Елизаветы II Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смерть королевы Великобритании Елизаветы II Президент России Владимир Путин не поедет на похороны королевы Елизаветы II. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Нет, такой вариант не рассматривается», — заявил представитель Кремля журналистам в ходе конференц-колла. На вопрос корреспондента URA.RU он уточнил, что присутствие представителя РФ на похоронах королевы также не планируется. «Пока не объявлено, какая будет протокольная практика. Будет ли вообще предусмотрено участие [иностранных делегаций] на похоронах. Это должно быть объявлено королевским двором или властями», — пояснил Песков. Ранее в Великобритании начался национальный траур в связи со смертью Елизаветы II. Королева скончалась днем 8 сентября в летнем поместье Балморал на 97-м году жизни. Новым правителем Великобритании стал ее старший сын, принц Чарльз. Он выбрал себе тронное имя Карл III. Путин выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II. Он пожелал Карлу III «мужества и стойкости перед лицом невосполнимой утраты».

Президент России Владимир Путин не поедет на похороны королевы Елизаветы II. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Нет, такой вариант не рассматривается», — заявил представитель Кремля журналистам в ходе конференц-колла. На вопрос корреспондента URA.RU он уточнил, что присутствие представителя РФ на похоронах королевы также не планируется. «Пока не объявлено, какая будет протокольная практика. Будет ли вообще предусмотрено участие [иностранных делегаций] на похоронах. Это должно быть объявлено королевским двором или властями», — пояснил Песков. Ранее в Великобритании начался национальный траур в связи со смертью Елизаветы II. Королева скончалась днем 8 сентября в летнем поместье Балморал на 97-м году жизни. Новым правителем Великобритании стал ее старший сын, принц Чарльз. Он выбрал себе тронное имя Карл III. Путин выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II. Он пожелал Карлу III «мужества и стойкости перед лицом невосполнимой утраты».