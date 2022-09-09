В Купянском районе проводится эвакуация населения из-за атак украинских военных. Об этом рассказал глава ВГА Купянского района Максим Губин.
«Власти Купянского района Харьковской области стараются максимально эвакуировать население. Эвакуация идет на территорию ЛНР и РФ», — передает его слова РИА «Новости».
Отмечается, что людей эвакуируют ненадолго — на 3-4 дня, пока ситуация не стабилизируется. Граждане располагаются в пунктах временного размещения. Он также добавил, что ни одна диверсионно-террористическая группа украинцев не смогла войти на эту территорию, хотя попытки предпринимались. Российские военные удерживают Купянск.
Купянск — город в Харьковской области, именно там в конце августа часть граждан получила российские паспорта. Гражданином России стал и глава ВГА Купянского района Харьковской области Максим Губин. ВСУ начали наступление на эту территорию в начале сентября. По сообщению заместителя министра информации ДНР Даниила Безсонова, замаскированная группировка вторжения ВСУ была обнаружена разведкой 7 сентября в районе Серебрянки, что рядом с городом Северский, пишет «Царьград». Российские войска контролируют ситуацию на этой территории.
Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины в феврале этого года. ВС РФ спасают граждан ДНР и ЛНР от обстрелов ВСУ и нацбатов, которые продолжались 8 лет.
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!
В Купянском районе проводится эвакуация населения из-за атак украинских военных. Об этом рассказал глава ВГА Купянского района Максим Губин. «Власти Купянского района Харьковской области стараются максимально эвакуировать население. Эвакуация идет на территорию ЛНР и РФ», — передает его слова РИА «Новости». Отмечается, что людей эвакуируют ненадолго — на 3-4 дня, пока ситуация не стабилизируется. Граждане располагаются в пунктах временного размещения. Он также добавил, что ни одна диверсионно-террористическая группа украинцев не смогла войти на эту территорию, хотя попытки предпринимались. Российские военные удерживают Купянск. Купянск — город в Харьковской области, именно там в конце августа часть граждан получила российские паспорта. Гражданином России стал и глава ВГА Купянского района Харьковской области Максим Губин. ВСУ начали наступление на эту территорию в начале сентября. По сообщению заместителя министра информации ДНР Даниила Безсонова, замаскированная группировка вторжения ВСУ была обнаружена разведкой 7 сентября в районе Серебрянки, что рядом с городом Северский, пишет «Царьград». Российские войска контролируют ситуацию на этой территории. Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины в феврале этого года. ВС РФ спасают граждан ДНР и ЛНР от обстрелов ВСУ и нацбатов, которые продолжались 8 лет.