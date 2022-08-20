Первые жители Харьковской области получили российские паспорта

В Харьковской области станет больше пунктов, где можно написать заявление на получение российского паспорта Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Первые 10 жителей Харьковской области получили российские паспорта. Такую информацию сообщает пресс-служба главы ВГА Харьковской области Виталия Ганчева.

«Первые 10 паспортов получили жители города Купянска, сдавшие документы в начале августа. Каждый из жителей принял присягу, после чего получил заветный документ», — говорится в сообщении.

Гражданином России стал и глава ВГА Купянского района Харьковской области Максим Губин. Он прокомментировал это событие. «Ощущение умиротворения и силы. Ощущение приобщения к чему-то большому. Это как возвращение в семью после долгого путешествия», — сказал он на мероприятии.

На церемонии вручения паспортов харьковчанам присутствовал глава военно-гражданской областной администрации Виталий Ганчев. Он поздравил их и отметил, что власти расширяют пункты, где можно написать заявление на получение российского документа в связи с тем, что желающих очень много.

«Мы сейчас прорабатываем механизм по расширению пунктов приема документов на получение российского гражданства. Потому что статистика показала, что люди не просто ждали, они счастливы вернуться домой», — рассказал он.

О том, что на освобожденных территориях Харьковской области начался прием документов на получение российского гражданства, Ганчев сообщал в конце июля этого года. Ранее президент России Владимир Путин разрешил давать гражданство РФ всем жителям Украины. Кроме того, глава государства подписал указ об упрощенном порядке его получения.

Вынужденная российская спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проходит с конца февраля этого года. Причина этого — участившиеся обстрелы граждан Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Российские войска освобождают территории, в частности, ЛНР уже полностью освобождена.

Харьковчане счастливы получить российские паспорта пресс-служба главы ВГА Харьковской области

пресс-служба главы ВГА Харьковской области