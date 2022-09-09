Российские военные стягивают войска на харьковское направление. Видео

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Встреча командования ЦВО с ветеранами ВС РФ в ОДО. Екатеринбург, армия, оружие, маскировка
ВС РФ перебрасывают личный состав на харьковское направление Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные перебрасывают бронетехнику и личный состав на харьковское направление. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Российские военные стягивают войска на харьковское направление», — говорят представители ведомства. Информацию приводит РИА «Новости».

Ранее стало известно, что ВСУ предпринимают попытки атаковать Купянский район Харьковской области. Из-за этого власти территории эвакуируют людей на 3-4 дня, пока обстановка не стабилизируется. Ракеты ВКС РФ уничтожили ремзавод в Харькове и склад ГСМ под Днепропетровском, пишет Pravda.Ru.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основнная цель военных на этой етрритории — демилитаризация и денацификация,а также спасение населения Донбасса, которое восемь лет подвергалось постоянным обстрелам, от геноцида киевского режима. Под полным контролем российских военных находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, освобождены значительные территории Донецкой народной республики и вся территория ЛНР.

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Российские военные перебрасывают бронетехнику и личный состав на харьковское направление. Об этом сообщили в Минобороны России. «Российские военные стягивают войска на харьковское направление», — говорят представители ведомства. Информацию приводит РИА «Новости». Ранее стало известно, что ВСУ предпринимают попытки атаковать Купянский район Харьковской области. Из-за этого власти территории эвакуируют людей на 3-4 дня, пока обстановка не стабилизируется. Ракеты ВКС РФ уничтожили ремзавод в Харькове и склад ГСМ под Днепропетровском, пишет Pravda.Ru. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основнная цель военных на этой етрритории — демилитаризация и денацификация,а также спасение населения Донбасса, которое восемь лет подвергалось постоянным обстрелам, от геноцида киевского режима. Под полным контролем российских военных находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, освобождены значительные территории Донецкой народной республики и вся территория ЛНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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