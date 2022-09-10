10 сентября 2022
09 сентября 2022

В Курганской области завершились последние в 2022 году выборы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы- 2021. Курган , выборы, избирательный участок, голосование, урна для голосования, бюллетень, выборы 2021
Избирательные участки прекратили работу в 20 часов вечера 11 сентября (архивное фото) Фото:

Довыборы депутатов в городские думы завершились в 20 часов в Кургане, Шадринске и Катайске. Это последние выборы в Курганской области в 2022 году. Об этом говорится в официальном аккаунте избирательной комиссии региона в соцсети «ВКонтакте».

«Завершилось голосование на выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области. Участковые избирательные комиссии приступают к подсчету голосов избирателей», — указано в сообщении. Как отмечают в избиркоме, нарушений в ходе голосования не зафиксировано.

По данным на 18:00 часов, явка на выборах составила 6,38%. Проголосовали 2902 избирателя. В Кургане по одномандатным избирательным округам №1 и №6 проголосовали 4,91% избирателей. В Шадринске — 16,01%. В Катайске — 13,35%.

Ранее URA.RU сообщало, что в Единый день голосования 11 сентября жители трех городов Курганской области выбирали кандидатов на места скандально ушедших депутатов. Всего в довыборах по семи одномандатным округам участвовали 25 кандидатов от четырех партий.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

Довыборы депутатов в городские думы завершились в 20 часов в Кургане, Шадринске и Катайске. Это последние выборы в Курганской области в 2022 году. Об этом говорится в официальном аккаунте избирательной комиссии региона в соцсети «ВКонтакте». «Завершилось голосование на выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области. Участковые избирательные комиссии приступают к подсчету голосов избирателей», — указано в сообщении. Как отмечают в избиркоме, нарушений в ходе голосования не зафиксировано. По данным на 18:00 часов, явка на выборах составила 6,38%. Проголосовали 2902 избирателя. В Кургане по одномандатным избирательным округам №1 и №6 проголосовали 4,91% избирателей. В Шадринске — 16,01%. В Катайске — 13,35%. Ранее URA.RU сообщало, что в Единый день голосования 11 сентября жители трех городов Курганской области выбирали кандидатов на места скандально ушедших депутатов. Всего в довыборах по семи одномандатным округам участвовали 25 кандидатов от четырех партий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...