В Курганской области завершились последние в 2022 году выборы

Избирательные участки прекратили работу в 20 часов вечера 11 сентября (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Довыборы депутатов в городские думы завершились в 20 часов в Кургане, Шадринске и Катайске. Это последние выборы в Курганской области в 2022 году. Об этом говорится в официальном аккаунте избирательной комиссии региона в соцсети «ВКонтакте».

«Завершилось голосование на выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области. Участковые избирательные комиссии приступают к подсчету голосов избирателей», — указано в сообщении. Как отмечают в избиркоме, нарушений в ходе голосования не зафиксировано.

По данным на 18:00 часов, явка на выборах составила 6,38%. Проголосовали 2902 избирателя. В Кургане по одномандатным избирательным округам №1 и №6 проголосовали 4,91% избирателей. В Шадринске — 16,01%. В Катайске — 13,35%.

Ранее URA.RU сообщало, что в Единый день голосования 11 сентября жители трех городов Курганской области выбирали кандидатов на места скандально ушедших депутатов. Всего в довыборах по семи одномандатным округам участвовали 25 кандидатов от четырех партий.