Бастрыкин устроил разнос следователям из ХМАО из-за смертей в больницах

Бастрыкин инициировал служебную проверку в отношении следователей из ХМАО

14 сентября 2022 в 20:09 Размер текста - 17 +

Председатель СК РФ Бастрыкин недоволен подчиненными, расследовавшими «дело врачей» в ХМАО Фото: Официальный сайт Президента РФ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку сотрудников следкома ХМАО, причастных к расследованию смертей жителей региона после их обращений в больницы. По мнению главы СК РФ следователи провели работу неудовлетворительно. «Глава СК России отметил неудовлетворительную работу подчиненных при расследовании уголовных дел, в том числе в области проведения судебно-медицинских экспертиз. В отношении всех сотрудников, причастных к расследованию, назначена служебная проверка. Также назначена процессуальная проверка в отношении следователя, в чьем производстве находятся уголовные дела», — сообщается на сайте Следственного комитета России. Речь идет о двух уголовных делах, которые были возбуждены после смертей жителей ХМАО в больницах Нижневартовска или после получения там помощи. По версии следствия, речь идет об оказании некачественной медицинской помощи в перинатальном центре и городской стоматологии (в первом случае умер 18-летний молодой человек, а во втором случае погиб новорожденный). Кроме того, Бастрыкин отметил большое количество жалоб на руководство других медучреждений и департамент здравоохранения ХМАО. «Бастрыкин заявил, что очень большой поток жалоб на медиков округа, и что этот вопрос также будет держать на контроле. Сейчас в производстве находится несколько резонансных уголовных дел, результаты расследования будут тщательно проверять», — поделился с корреспондентом URA.RU инсайдер из правоохранительных органов. Ранее URA.RU сообщало о том, что Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом по факту доведения до самоубийства двух медсестер, работавших в травматологической больнице Сургута. Обе женщины покончили жизнь самоубийством. Коллеги и родственники погибших обвинили в этом руководство больницы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку сотрудников следкома ХМАО, причастных к расследованию смертей жителей региона после их обращений в больницы. По мнению главы СК РФ следователи провели работу неудовлетворительно. «Глава СК России отметил неудовлетворительную работу подчиненных при расследовании уголовных дел, в том числе в области проведения судебно-медицинских экспертиз. В отношении всех сотрудников, причастных к расследованию, назначена служебная проверка. Также назначена процессуальная проверка в отношении следователя, в чьем производстве находятся уголовные дела», — сообщается на сайте Следственного комитета России. Речь идет о двух уголовных делах, которые были возбуждены после смертей жителей ХМАО в больницах Нижневартовска или после получения там помощи. По версии следствия, речь идет об оказании некачественной медицинской помощи в перинатальном центре и городской стоматологии (в первом случае умер 18-летний молодой человек, а во втором случае погиб новорожденный). Кроме того, Бастрыкин отметил большое количество жалоб на руководство других медучреждений и департамент здравоохранения ХМАО. «Бастрыкин заявил, что очень большой поток жалоб на медиков округа, и что этот вопрос также будет держать на контроле. Сейчас в производстве находится несколько резонансных уголовных дел, результаты расследования будут тщательно проверять», — поделился с корреспондентом URA.RU инсайдер из правоохранительных органов. Ранее URA.RU сообщало о том, что Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом по факту доведения до самоубийства двух медсестер, работавших в травматологической больнице Сургута. Обе женщины покончили жизнь самоубийством. Коллеги и родственники погибших обвинили в этом руководство больницы.