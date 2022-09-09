Путин наградил свердловского железнодорожника

Президент России Путин наградил сотрудника свердловского филиала "Российских железных дорог"

09 сентября 2022 в 18:37 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поблагодарил сотрудника филиала Российских железных дорог Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации», в котором был отмечен сотрудник филиала Российских железных дорог (РДЖ) Андрей Евдокимов. Информация об этом появилась на портале правовой информации РФ. «Объявить благодарность президента Российской Федерации. Заместителю начальника Серовской дистанции пути Свердловской дирекции инфраструктуры — филиала открытого акционерного общества „Российские железные дороги“, Свердловская область Евдокимову Андрею Евгеньевичу», — говорится в документе. Ранее президент РФ Владимир Путин наградил екатеринбургского дизайнера Дмитрия Шишкина, который среди прочего занимается линейкой одежды Putin Team, орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также награды удостоились представители промышленности.

Президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации», в котором был отмечен сотрудник филиала Российских железных дорог (РДЖ) Андрей Евдокимов. Информация об этом появилась на портале правовой информации РФ. «Объявить благодарность президента Российской Федерации. Заместителю начальника Серовской дистанции пути Свердловской дирекции инфраструктуры — филиала открытого акционерного общества „Российские железные дороги“, Свердловская область Евдокимову Андрею Евгеньевичу», — говорится в документе. Ранее президент РФ Владимир Путин наградил екатеринбургского дизайнера Дмитрия Шишкина, который среди прочего занимается линейкой одежды Putin Team, орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также награды удостоились представители промышленности.